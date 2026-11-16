Романтическая драма «Последний рассвет» (The Last Sunrise), снятая по мотивам романа популярной писательницы Анны Тодд, привлекла внимание поклонников эмоциональных историй о любви. В фильме, вышедшем в 2026 году, переплетаются страсть, семейные конфликты и борьба за право самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

Главная героиня картины — молодая американская студентка Рай, страдающая тяжёлым хроническим заболеванием. Её мать Изольда привыкла контролировать каждый шаг дочери, стараясь оградить её от любых опасностей.

Вместе они отправляются на испанский остров Майорка, где Изольда планирует реализовать крупный гостиничный проект. Однако поездка, которая должна была пройти под строгим материнским надзором, неожиданно меняет жизнь девушки.

На острове Рай знакомится с обаятельным местным жителем Хулианом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, благодаря которым героиня впервые за долгое время ощущает радость жизни и решается выйти за рамки привычных ограничений.

Но романтическая история быстро приобретает драматический оборот. Здоровье Рай ухудшается, бизнес-планы её матери вступают в противоречие с интересами семьи Хулиана, а неожиданно всплывшие тайны прошлого ещё больше осложняют отношения влюблённых.

Перед девушкой встаёт непростой выбор: вернуться в США к привычной и относительно безопасной жизни под контролем матери или рискнуть ради любви и возможности самой определять своё будущее.

Главную роль исполнила Майя Рефикко, её возлюбленного сыграл Фернандо Линдес, а образ властной матери воплотила Ева Лонгория, известная зрителям по сериалу «Отчаянные домохозяйки».

Режиссёром картины выступила Карлсон Янг. Литературной основой послужило произведение Анны Тодд — автора знаменитой серии романов «После», также получившей несколько экранизаций.

Премьера «Последнего рассвета» состоялась 26 августа 2026 года. Продолжительность фильма составляет 1 час 46 минут, картина доступна на стриминговой платформе Prime Video.

«Последний рассвет» сочетает живописные пейзажи Майорки, историю первой любви и непростые семейные отношения. В центре сюжета — не только романтические переживания, но и стремление молодой женщины обрести независимость, несмотря на болезнь и страхи близких.

Фильм может заинтересовать зрителей, предпочитающих чувственные мелодрамы с драматическими поворотами и историями о любви, которая заставляет по-новому взглянуть на собственную жизнь.