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Меч Дарта Вейдера продали почти за 5 миллионов долларов: установлен новый рекорд «Звёздных войн» 0 36

Культура &
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меч Дарта Вейдера продали почти за 5 миллионов долларов: установлен новый рекорд «Звёздных войн»

Оригинальный световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся во время съёмок культовой киносаги «Звёздные войны», ушёл с молотка за рекордные 4,875 миллиона долларов. Торги состоялись 12 ноября в американском аукционном доме Heritage Auctions.

Знаменитый реквизит появился в двух фильмах оригинальной трилогии — «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983). Именно этот меч использовался во время легендарного поединка Дарта Вейдера с Люком Скайуокером, в котором злодей раскрывает герою тайну его происхождения.

Первоначально организаторы торгов рассчитывали выручить за лот более миллиона долларов, однако интерес коллекционеров оказался значительно выше ожиданий. В результате меч стал самым дорогим предметом, связанным со вселенной «Звёздных войн», когда-либо проданным на аукционе.

Предыдущий рекорд среди использованного на съёмках реквизита принадлежал световому мечу Люка Скайуокера. В июле 2026 года его продали вместе с приспособлением для создания эффекта отсечённой руки за 3,75 миллиона долларов.

Особую ценность проданному мечу придаёт его подлинность. Во время съёмок им пользовались актёр Дэвид Проуз, исполнявший роль Дарта Вейдера, и его дублёр. Эксперты смогли сопоставить особенности реквизита с кадрами оригинальных фильмов.

Всего на аукционе были представлены 28 световых мечей из различных частей знаменитой франшизы, а также другие предметы, связанные с её созданием. Общая выручка двух аукционных сессий приблизилась к 8 миллионам долларов, что также стало рекордом для отдельных торгов, посвящённых «Звёздным войнам».

Интерес коллекционеров к киносаге остаётся высоким накануне её юбилея: в 2027 году исполнится 50 лет со дня выхода первого фильма «Звёздные войны: Новая надежда», положившего начало одной из самых успешных франшиз в истории кино.

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#кино #культура #аукцион #юбилей
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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