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Сотни Санта-Клаусов пробегут по Старой Риге: когда состоится праздничный забег и как принять участие 0 66

Культура &
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотни Санта-Клаусов пробегут по Старой Риге: когда состоится праздничный забег и как принять участие

Фото: santafunrun.lv

6 декабря центр Риги превратится в настоящее царство Санта-Клаусов. По улицам Старого города вновь пройдут и пробегут сотни людей в красных костюмах и рождественских колпаках. В столице состоится традиционный благотворительный забег Santa Fun Run 2026, принять участие в котором могут все желающие независимо от возраста и физической подготовки.

Праздничное мероприятие стартует на Домской площади. Участникам предстоит преодолеть около двух километров по историческому центру столицы. При этом соревноваться в скорости необязательно: дистанцию разрешается пройти пешком, наслаждаясь рождественской атмосферой.

Главная цель забега — сбор средств на поддержку программы «Детский автобус здоровья» (Bērnu Veselības Busiņš), которую осуществляет благотворительная организация Ronald McDonald Māja Latvijā.

Специально оборудованный медицинский автобус регулярно отправляется в регионы Латвии, где врачи различных специальностей бесплатно консультируют детей. Благодаря этому семьям не приходится ехать в Ригу ради каждого обследования или консультации.

За 16 лет существования программы маленькие жители регионов получили более 74 400 бесплатных консультаций специалистов.

В прошлом году рождественский забег собрал свыше тысячи участников. Благодаря пожертвованиям и поддержке спонсоров удалось привлечь 20 062 евро, которые направили на работу медицинского автобуса.

В этом году организаторы рассчитывают на ещё более широкую поддержку и приглашают присоединиться к благотворительной акции не только семьи и компании друзей, но и трудовые коллективы.

Праздничная программа 6 декабря начнётся в 12:30 с выдачи костюмов Санта-Клаусов. В 14:30 состоится общая разминка, а в 15:00 участники отправятся на дистанцию. После финиша гостей ждут рождественская музыка, выступления диджеев и праздничные развлечения. Завершится мероприятие в 17:00.

Стоимость участия составляет 17 евро для взрослых и 9 евро для детей от 5 до 13 лет. Семейный билет для двух взрослых и двух детей обойдётся в 39 евро. В стоимость включены костюм Санта-Клауса и памятная медаль.

Билеты можно приобрести заранее или непосредственно в день мероприятия, однако количество костюмов ограничено.

Организатором Santa Fun Run выступает Рижский международный Rotary Club. Средства, оставшиеся после покрытия расходов на проведение мероприятия, будут переданы на поддержку медицинской помощи детям.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте Santa Fun Run.

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#Рига #благотворительность #культура #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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