Вокруг одной из самых дорогих работ Винсента Ван Гога разгорелся спор. Наследники немецкого издателя Самуэля Фишера потребовали от аукционного дома Sotheby’s снять с торгов картину «Цветущие каштаны», оценённую в 180 миллионов долларов. Они утверждают, что семья была вынуждена расстаться с полотном из-за преследований со стороны нацистского режима.

Картина Châtaigniers en fleurs («Цветущие каштаны») была написана Ван Гогом в мае 1890 года, всего за несколько недель до его смерти. В 1909 году её приобрёл Самуэль Фишер — основатель известного немецкого издательства S. Fischer Verlag.

В начале 1930-х годов семья Фишеров, проживавшая в Берлине, передала полотно амстердамской галерее Пауля Кассирера для поиска покупателя. Точная дата передачи остаётся предметом спора: по разным данным, это произошло в 1932 или 1933 году.

Почти три года картина находилась в распоряжении галереи и демонстрировалась на выставках в Роттердаме и Берне. В июне 1936 года её продали за 68 тысяч швейцарских франков, что тогда соответствовало примерно 22 тысячам долларов.

Наследники Фишера настаивают, что продажа не была добровольной. По их словам, к тому времени семья уже столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, вызванными политикой нацистских властей. Издательство несло убытки, а ограничения на вывоз имущества и денежных средств существенно осложняли положение еврейских предпринимателей.

Особое внимание наследники обращают на то, что окончательная продажа картины состоялась спустя три месяца после переезда Фишеров из Берлина в Вену.

Однако в истории полотна есть обстоятельство, которое может оказаться решающим для исхода спора. Если будет установлено, что семья передала картину галерее ещё в 1932 году, то есть до прихода Адольфа Гитлера к власти в январе 1933-го, это может свидетельствовать о том, что решение продать произведение искусства было принято независимо от нацистских преследований.

С 1975 года «Цветущие каштаны» находились в коллекции аргентинской семьи Блакье. Более полувека картина практически не появлялась на публике, что дополнительно подогрело интерес к её предстоящей продаже.

Теперь Sotheby’s предстоит разобраться с претензиями наследников. Главный вопрос заключается в том, была ли сделка 1936 года обычной коммерческой продажей или вынужденным отчуждением имущества под давлением нацистского режима.

От ответа зависит не только судьба картины стоимостью 180 миллионов долларов, но и возможность её возвращения потомкам прежних владельцев.