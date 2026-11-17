В преддверии Рождества 11 декабря в Рижской церкви Лютера в Торнякалнсе (Rīgas Lutera baznīca Torņakalnā) состоится особенный рождественский концерт, на котором выступит целое созвездие выдающихся латвийских пианистов - Даумантс Лиепиньш, Андрей Осокин, Александр Комка, Александр Калейс и юный виртуоз, 12-летний Густавс Калейс. Концерт пройдет в рамках цикла зимних праздничных мероприятий фонда Инессы Галанте «Рождественская прелюдия».

После грандиозного успеха прошлогоднего фортепианного концерта блистательные пианисты вновь соберутся на одной сцене, чтобы подарить публике незабываемое музыкальное впечатление и вновь покорить слушателей своим высочайшим исполнительским мастерством, виртуозностью и захватывающим репертуаром.

Пианисты представят особую программу, в которой признанные мировые шедевры обретут новое прочтение, раскрываясь через призму индивидуальной интерпретации и уникального музыкального почерка каждого артиста. Наряду с сольными выступлениями слушателей ждут фортепианные дуэты, трио и даже квартеты, а вечер дополнят другие музыкальные сюрпризы, в том числе особое совместное выступление пяти пианистов за одним инструментом. Живой диалог артистов на сцене придаст вечеру особую динамику и эмоциональную наполненность.

В программу вошли любимые слушателями мелодии, в том числе «Widmung» («Посвящение») Ференца Листа, ария «O mio babbino caro» из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и «Венгерский танец» № 1 Иоганнеса Брамса.

Гостья вечера – оперная дива, всемирно известное сопрано Инесса Галанте. Её завораживающий голос, бархатный тембр, утонченное пианиссимо и способность достигать драматической глубины уже давно завоевали сердца слушателей по всему миру.

Концерт обещает стать одним из самых ярких событий рождественского сезона: уникальная программа, высочайшее мастерство исполнителей, величественная акустика церкви в Торнякалнсе и особая атмосфера подарят аудитории незабываемые впечатления, став настоящим праздником музыки, души и вдохновения.