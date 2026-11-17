В Дубае готовят к открытию необычную достопримечательность — первую в мире пешеходную дорожку из золота высшей пробы. Прогулочная зона, при создании которой планируют использовать 24-каратное золото, должна появиться до конца 2026 года.

Как сообщает издание Gulf Today, об этом рассказал старший директор коммерческого направления Dubai Gold District Рашид аль-Хамуди. По его словам, новая дорожка станет не только первой подобной конструкцией в мире, но и самой длинной золотой пешеходной зоной.

Необычный объект разместится в торговом квартале Dubai Gold District в районе Дейра, известном многочисленными ювелирными магазинами и торговлей драгоценными металлами. Организаторы рассчитывают, что возможность буквально пройтись по золоту привлечёт сюда туристов со всего мира.

При этом технические подробности проекта пока не раскрываются. Неизвестны точная протяжённость маршрута, количество золота, которое потребуется для его создания, и способ изготовления покрытия. Поэтому пока нельзя утверждать, что улица будет полностью вымощена золотыми плитами.

Dubai Gold District начал работу в январе 2026 года. Сегодня квартал объединяет более тысячи торговых точек, предлагающих золотые украшения, драгоценные камни, часы, парфюмерию и другие товары.

По словам представителей района, интерес к торговле золотом продолжает расти. С начала года количество оптовых компаний, работающих с драгоценным металлом, увеличилось на 20%, а число новых магазинов ювелирных изделий, драгоценных камней и дорогих часов — на 15%.

Кроме того, в квартале планируют создать крупное выставочное пространство, которое должно стать одним из ведущих центров торговли золотом и ювелирными изделиями на Ближнем Востоке.

Тем временем Дубай продолжает устанавливать рекорды, связанные с драгоценными металлами. В конце октября здесь представили гигантские золотые серьги в традиционном индийском стиле джумка. Их общий вес составил 16,514 килограмма.

Украшения изготовила компания Joyalukkas из золота 22-каратной пробы. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух категориях — как самая тяжёлая пара золотых серёг и самая большая пара серёг в мире.

Продавать рекордные украшения не собираются: их планируют оставить в Дубае для постоянной экспозиции.

Что касается золотой пешеходной дорожки, точная дата её открытия пока не объявлена. Однако организаторы рассчитывают завершить проект до конца нынешнего года.