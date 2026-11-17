Китайский дизайнерский бренд Arkadia-Life представил необычный предмет мебели, который больше напоминает дорогой спортивный автомобиль, чем привычное кресло. Модель P01 Classic Sofa выполнена в стиле классического Porsche 911 и оснащена встроенным холодильником, аудиосистемой и множеством дополнительных функций. Стоимость новинки начинается от 30 тысяч долларов.

Компания, чей шоурум расположен в Шанхае, специализируется на создании эксклюзивной мебели, вдохновлённой легендарными автомобилями. В новой модели дизайнеры объединили эстетику спортивных машин 1960-х годов с современными технологиями и дорогими материалами.

Внешне P01 Classic Sofa действительно напоминает винтажный спорткар. У кресла есть круглые фары, хромированные бамперы, указатели поворота и даже два выхлопных патрубка. Хотя производитель официально не называет конкретный автомобиль прототипом, в очертаниях мебели легко угадываются черты ранних Porsche 911.

Несмотря на название Sofa, рассчитана модель только на одного человека. Сиденье обтянуто натуральной кожей с характерной прострочкой, напоминающей отделку салонов классических спортивных автомобилей. Покупателям предлагают восемь вариантов цвета обивки и девять оттенков кузова.

Однако главная особенность необычного кресла скрывается внутри.

Под откидной задней крышкой расположены семь функциональных отделений. Среди них — небольшой холодильник размером примерно 22 × 34 × 14 сантиметров, специальное место для хранения вина, регулируемые подстаканники и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Дополнительные тайники предусмотрены в боковых панелях. Там можно хранить наручные часы, миниатюрные модели автомобилей и другие коллекционные предметы.

Отдельного внимания заслуживает аудиосистема британского производителя SENSONUM. Она включает 13 динамиков, сабвуфер и усилитель общей мощностью 500 Вт. Музыку можно воспроизводить через Bluetooth, а настройки звука менять с помощью мобильного приложения.

Вместо обычных кнопок производитель использовал пять сенсорных панелей, реагирующих на постукивания. Кроме того, кресло оборудовано многоцветной подсветкой, позволяющей менять атмосферу помещения.

Весит необычный предмет мебели около 220 килограммов. По утверждению производителя, конструкция состоит из сотен тщательно подогнанных деталей, а некоторые технические решения защищены международными патентами.

Каждый покупатель может персонализировать своё кресло: выбрать цвет кузова и кожи, а также заказать индивидуальную гравировку на декоративной табличке, напоминающей автомобильный номер.

P01 Classic Sofa уже доступен для заказа на официальном сайте Arkadia-Life. Базовая стоимость составляет 30 тысяч долларов, однако окончательная цена зависит от выбранной комплектации и дополнительных опций.

Таким образом, китайские дизайнеры предложили поклонникам дорогих автомобилей необычный способ обзавестись собственным Porsche — пусть и без двигателя, зато с холодильником, качественным звуком и возможностью с комфортом отдохнуть прямо в «салоне».