На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке установлен новый ценовой рекорд для произведений знаменитой японской художницы Яёи Кусамы, ушедшей из жизни в августе 2026 года. Ее картина «№ 3P.B.», созданная в 1960 году, была продана 16 ноября за 15,1 миллиона долларов.

Полотно принадлежит к знаменитой серии «Сеть бесконечности» (Infinity Net), ставшей одной из визитных карточек творчества Кусамы. Работы этого цикла отличаются необычной техникой: поверхность холста покрыта тысячами мелких, многократно повторяющихся полукруглых мазков, создающих эффект бесконечного пространства.

Картина высотой более полутора метров имеет и богатую выставочную историю. Еще в 1961 году ее представили на ежегодной выставке живописи в нью-йоркском Музее Уитни. Впоследствии это художественное событие преобразовалось в знаменитую Биеннале Уитни.

До нынешних торгов самой дорогой работой Кусамы считалась картина «Без названия (Сети)» (1959). В 2022 году ее продали на аукционе Phillips в Нью-Йорке за 10,5 миллиона долларов. Таким образом, новый результат превысил предыдущий рекорд на 4,6 миллиона долларов.

Вечерние торги Sotheby’s 16 ноября оказались успешными и для других представителей современного искусства. Новые персональные аукционные рекорды установили Сэм Фрэнсис, Йонас Вуд, Фирелей Баэс и Томма Абтс.

Однако самым дорогим произведением вечера стала не работа Кусамы, а картина американского мастера поп-арта Роя Лихтенштейна «Размышления о „Художнике и модели“» (1990). За нее покупатель заплатил 24,6 миллиона долларов.