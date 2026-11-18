Знаменитый римский фонтан Треви, куда путешественники по традиции бросают монеты, загадывая желание вернуться в Вечный город, стал приносить заметно меньше денег. За девять месяцев 2026 года сумма пожертвований сократилась почти на 180 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным благотворительной организации Caritas, которая занимается сбором монет из фонтана, с января по сентябрь удалось извлечь около 1,24 миллиона евро. Годом ранее за тот же период туристы оставили в воде примерно 1,42 миллиона евро.

Уменьшилась не только стоимость собранных монет, но и их общий вес. Если в 2025 году из фонтана достали около 28 тонн мелочи, то в нынешнем — 22,7 тонны. Таким образом, масса пожертвований сократилась почти на 19%.

Одной из возможных причин называют новые правила посещения знаменитой достопримечательности. С февраля 2026 года туристам приходится платить 2 евро за возможность пройти непосредственно к фонтану. Римские власти объяснили введение платы необходимостью ограничить чрезмерный поток посетителей и сохранить исторический памятник.

При этом деньги от продажи билетов и монеты, брошенные в воду, используются для разных целей. Доходы от платного посещения направляются на содержание культурного наследия, а также позволяют жителям Рима бесплатно посещать муниципальные музеи.

Монеты из фонтана по-прежнему передаются благотворительной организации Caritas. Полученные средства идут на поддержку малообеспеченных граждан, работу социальных столовых и магазинов, центров помощи и других социальных проектов.

В частности, в 2025 году почти четверть собранных средств — 23% — была направлена на программы борьбы с одиночеством и социальной изоляцией.

Таким образом, знаменитая традиция бросать монету в фонтан Треви остается не только туристическим ритуалом, но и важным источником финансирования благотворительных инициатив в итальянской столице.