Три латвийских джазовых коллектива вошли в концертную программу одной из крупнейших международных встреч джазовой индустрии — Jazzahead! в немецком Бремене. Из 768 заявок, поступивших из 62 стран, жюри отобрало лишь 38 участников. В 2027 году Латвия, Литва и Эстония впервые станут партнерским регионом мероприятия, что откроет музыкантам дополнительные возможности для международного продвижения.

Латвийские джазовые музыканты получили возможность представить свое творчество перед организаторами международных фестивалей, концертными агентами и представителями звукозаписывающих компаний со всего мира. В программу Jazzahead! 2027 в немецком Бремене отобраны сразу три коллектива из Латвии — Eklektika, трио Матиса Чударса и Double Trio саксофониста Карлиса Аузиньша.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на представителя музыкантов Эрикса Раджелиса, латвийские исполнители выступят в программе Showcase, предназначенной для презентации музыкальных проектов международным профессионалам.

Конкуренция — 768 заявок из 62 стран

Jazzahead! ежегодно объединяет более 3000 представителей мировой джазовой индустрии. В Бремен приезжают организаторы фестивалей, руководители концертных площадок, агенты, продюсеры, журналисты и представители звукозаписывающих компаний.

Для музыкантов участие в Showcase — возможность не только выступить перед публикой, но и найти зарубежных партнеров, получить приглашения на фестивали и организовать международные гастроли.

В этом году на участие в программе 2027 года поступило рекордное количество заявок — 768 из 62 стран. По результатам нескольких этапов отбора международное жюри выбрало 38 коллективов и сольных исполнителей. Каждый участник получит возможность представить свою музыку на отдельном концерте продолжительностью от 30 до 45 минут.

Eklektika: экспериментальный джаз и новый альбом

Одним из представителей Латвии станет экспериментальное трио Eklektika. В его состав входят барабанщик Карлис Роберт Калейс, саксофонист Рудольф Петерис Рубенис и кларнетист Артур Барисс. Музыканты работают на пересечении современных джазовых направлений, экспериментируют со звучанием и импровизацией.

В октябре 2026 года коллектив представил альбом Maps for Closed Eyes.

В Бремене трио сможет познакомить международную аудиторию со своим творчеством и представить латвийскую экспериментальную джазовую сцену.

Матис Чударс представит музыку своего трио

Еще одним участником Jazzahead! станет гитарист и композитор Матис Чударс. Музыкант получил степень магистра композиции в Йельском университете в США и известен работой в различных международных музыкальных проектах.

В Бремене он выступит вместе с постоянными партнерами — контрабасистом Эдвином Озолсом и барабанщиком Иваром Арутюняном. Трио объединяет современный джаз, авторскую композицию и импровизационную музыку.

В апреле 2027 года коллектив планирует выпустить новый студийный альбом, поэтому выступление в Германии станет возможностью представить его международной музыкальной индустрии.

Double Trio исполнит отмеченную наградой композицию

Третий латвийский участник — Double Trio саксофониста и композитора Карлиса Аузиньша. Коллектив представит семичастное произведение Equilibrium Suite. Эта работа уже получила признание в Латвии: в 2026 году альбом Equilibrium Suite был удостоен премии «Золотой микрофон» в категории лучшего альбома джаза, фанка или соула.

Участие в Jazzahead! даст музыкантам возможность познакомить с произведением более широкую международную аудиторию.

Страны Балтии впервые станут партнерским регионом

Jazzahead! 2027 будет особенно важным для джазовой индустрии Латвии, Литвы и Эстонии. Впервые все три балтийские страны получат совместный статус партнерского региона выставки и фестиваля. Это предусматривает расширенную программу выступлений, специальные мероприятия и дополнительные возможности для установления международных профессиональных контактов.

Из 38 концертов Showcase девять зарезервированы для представителей стран Балтии — по три от каждой страны. Помимо Латвии, в программе выступят три коллектива из Литвы и три из Эстонии.

Организаторы рассчитывают представить балтийскую джазовую сцену как единое культурное пространство, сохранив при этом индивидуальность музыкальных традиций каждой страны.

Латвийские специалисты участвовали в отборе

В работе международных отборочных комиссий приняли участие и два представителя латвийской музыкальной индустрии. Среди них — саксофонист Давис Юрка, руководитель биг-бэнда Латвийского радио, а также Майя Мойра Мазанова, художественный руководитель рижского культурного пространства M/Darbnīca.

Юрка вошел в жюри программы балтийских выступлений, а Мазанова участвовала в работе комиссии German Jazz Expo. Такое представительство способствует более активному участию латвийских профессионалов в международной музыкальной среде.

Jazzahead! пройдет в Бремене с 22 по 24 апреля 2027 года.

Для латвийских исполнителей участие в мероприятии станет возможностью расширить международные связи и привлечь внимание зарубежных организаторов концертов и фестивалей.