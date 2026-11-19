Картина Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 173 млн евро — это самая дорогая работа голландского художника и четвертая по стоимости в истории аукционов.

Шедевр Винсента ван Гога был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 173 млн евро.

Нидерландский художник написал картину «Chataigniers en fleurs» (Каштаны в цвету) в 1890 году в Овер-сюр-Уаз во Франции.

Произведение относится к исключительному периоду творческого напряжения, который пришёлся на последние два месяца жизни ван Гога.

По данным Sotheby's, продажа была организована, чтобы урегулировать многолетний спор между продавцом и наследниками прежнего еврейского владельца, который продал картину в нацистскую эпоху.

Влиятельный немецкий издатель Самуэль Фишер приобрёл картину в Париже в 1909 году, а его семья продала её в 1936 году. Его наследники ранее выступали против продажи, заявляя, что семья Фишера рассталась с картиной только из-за финансовых потерь, понесённых при нацистском режиме.

Семья Блакьер приобрела картину в 1975 году и владеет ею более полувека.

Берлинский адвокат наследников, Гуннар Шнабель, призывал Sotheby's доказать, что картину продали по её рыночной стоимости и что семья продала бы её независимо от политического контекста.

Однако во вторник Sotheby's сообщил, что "достигнуто соглашение между семьёй Блакьер-Арриета и всеми законными потомками Хедвиг и Самуэля Фишера относительно продажи".

Предыдущий аукционный рекорд для картины ван Гога составлял 106,5 млн евро за полотно 1888 года «Orchard with Cypresses», проданное на аукционе Christie's в Нью-Йорке в ноябре 2022 года.