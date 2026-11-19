Картина Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» (Betonte Ecken), созданная в 1922–1923 годах, стала одним из главных событий аукциона Christie’s в Нью-Йорке. На торгах 17 ноября полотно продали за 85,8 миллиона долларов, установив новый ценовой рекорд для произведений художника.

Предыдущий рекорд Кандинского продержался три года. В 2023 году на аукционе Sotheby’s его работа «Мурнау с церковью II» (Murnau mit Kirche II) была продана за 44,76 миллиона долларов. Таким образом, новая рекордная сумма оказалась почти вдвое выше прежней.

Интересно, что за аналогичную сумму — 85,8 миллиона долларов — в 2018 году на Christie’s была продана «Супрематическая композиция» Казимира Малевича. Тогда эта сделка стала рекордной для произведений русского искусства.

На нынешние торги картину Кандинского выставила семья известных арт-дилеров и коллекционеров Нахмад. Полотно находилось в их собственности с 1986 года, когда они приобрели его на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

За свою историю произведение сменило нескольких владельцев и побывало в престижных частных собраниях. В частности, оно принадлежало американскому промышленнику и меценату Соломону Гуггенхайму, а позднее — коллекционерам Сандре и Дэвиду Бакалар.

Общая выручка аукциона Christie’s составила 626,6 миллиона долларов. Вторым самым дорогим лотом вечера стала картина австрийского художника Густава Климта «Литцльбергкеллер» (Litzlbergkeller), написанная в 1916 году. С учетом аукционной комиссии покупатель заплатил за нее 82,3 миллиона долларов.

Торги также принесли новые ценовые рекорды для произведений нескольких известных художников, среди которых Ханс Беллмер, Фернандо Ботеро, Вифредо Лам и Корнелис Корнелиссен.

Результаты аукциона подтвердили высокий интерес коллекционеров к произведениям крупнейших мастеров искусства XX века.