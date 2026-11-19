Британский актер Роберт Паттинсон, известный по фильмам «Сумерки» и «Бэтмен», официально утвержден на роль Джеймса Бонда. Он станет седьмым актером, который воплотит на экране знаменитого агента 007.

О назначении 40-летнего Паттинсона 16 ноября объявила киностудия Amazon MGM Studios. Таким образом, завершились многолетние обсуждения того, кто сменит Дэниела Крейга, в последний раз сыгравшего британского супершпиона в фильме «Не время умирать» в 2021 году.

Режиссером новой картины станет Дени Вильнёв, известный по фильмам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий пишет Стивен Найт, работавший над сериалом «Острые козырьки». Продюсированием займутся Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

Сам Паттинсон назвал возможность сыграть Джеймса Бонда огромной честью и признался, что давно мечтал о подобной роли. Актер поблагодарил создателей фильма за доверие и выразил готовность приступить к работе над новой частью знаменитой кинофраншизы.

Вильнёв также положительно оценил выбор исполнителя главной роли. По словам режиссера, Паттинсон способен сохранить узнаваемые черты легендарного персонажа и одновременно привнести в его образ нечто новое.

Новая картина станет первым фильмом о Бонде, который будет создан после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon MGM Studios. В 2025 году компания заключила соглашение с многолетними хранителями киносерии Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.

Роберт Паттинсон получил мировую известность благодаря роли вампира Эдварда Каллена в киносаге «Сумерки». Позднее актер снялся в картинах «Довод», «Маяк» и «Бэтмен», продемонстрировав способность работать в самых разных жанрах.

Официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде, сроки начала съемок и дата премьеры пока не объявлены.

Напомним, история агента 007 на большом экране началась в 1962 году с фильма «Доктор Ноу», в котором главную роль исполнил Шон Коннери. Впоследствии Бонда играли Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Теперь к этому списку присоединится Роберт Паттинсон.