С 21 по 29 ноября в столице Эстонии пройдет необычная выставка, посвященная знаменитому конструктору LEGO. В центре открытий PROTO, расположенном в таллиннском квартале Ноблесснер, представят масштабные композиции из разноцветных кубиков, редкие коллекционные наборы и авторские работы эстонских энтузиастов.

Мероприятие под названием Klotsilust («Радость кубиков») организовано при участии эстонского сообщества поклонников LEGO — EstLUG. Посетители смогут увидеть не только готовые модели, но и настоящие миниатюрные миры, созданные из тысяч деталей.

Главной достопримечательностью выставки станет огромный LEGO-мегаполис. В нем объединят городские кварталы, исторические здания, железные дороги и зимние пейзажи. Отдельное внимание уделят ретро-архитектуре и праздничным композициям.

Среди других экспонатов — коллекционные минифигурки разных лет, тематические мини-миры Habitat и зимние наборы серии Winter Village. Любители техники смогут рассмотреть детализированные модели спортивных автомобилей и мотоциклов из серии LEGO Technic.

Особый интерес представляют оригинальные конструкции, придуманные самими участниками сообщества EstLUG. Их работы демонстрируют, что из привычных пластиковых деталей можно создавать не только здания и транспорт, но и сложные фантастические композиции.

Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов. Причем гости смогут не только рассматривать экспонаты, но и самостоятельно попробовать себя в роли конструкторов. Для этого организуют специальные игровые зоны, где каждый желающий сможет собрать собственную модель.

Для самых маленьких предусмотрены площадки с крупными деталями DUPLO. Кроме того, на мероприятии можно будет приобрести отдельные подержанные детали LEGO, чтобы дополнить собственные коллекции.

Выставка пройдет в центре PROTO, который находится по адресу Peetri 10, Таллинн. Центр открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Для посещения выставки достаточно приобрести обычный входной билет в PROTO. Стоимость взрослого билета составляет 16 евро в будние дни и 20 евро в выходные. Ученический билет обойдется в 11 евро, а семейный — от 35 до 40 евро в зависимости от дня посещения.

Дополнительную информацию можно найти на туристическом портале Эстонии.

Для жителей Латвии выставка может стать интересным поводом отправиться на выходные в соседнюю столицу, особенно если путешествие планируется с детьми.