Картина Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны», написанная незадолго до смерти художника, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 190,4 млн долларов. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за произведение Ван Гога на публичных торгах. Продажа едва не сорвалась из-за претензий наследников немецкого издателя еврейского происхождения, владевшего полотном в период прихода нацистов к власти.

Картина Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs) установила новый ценовой рекорд для произведений нидерландского художника. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке в среду, 18 ноября, за полотно заплатили 190,4 млн долларов с учетом аукционных сборов. При этом еще накануне его продажа оставалась под вопросом из-за спора между наследниками прежних владельцев.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, картина стала вторым по стоимости произведением искусства за всю историю аукционного дома Sotheby's.

Рекорд Ван Гога побит более чем на 73 миллиона долларов

До нынешнего аукциона самым дорогим произведением Ван Гога, проданным на публичных торгах, считался пейзаж «Фруктовый сад с кипарисами». В ноябре 2022 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке он был приобретен за 117,2 млн долларов. Картина входила в коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена.

Теперь этот рекорд превзойден более чем на 73 млн долларов.

При этом абсолютный рекорд Sotheby's по-прежнему принадлежит картине Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер». В ноябре 2025 года за нее заплатили 236,4 млн долларов.

Таким образом, «Цветущие каштаны» заняли второе место в истории Sotheby's по стоимости проданных произведений искусства.

Картина написана за несколько недель до смерти художника

Ван Гог создал «Цветущие каштаны» в мае 1890 года, вскоре после переезда в Овер-сюр-Уаз — небольшой городок к северо-западу от Парижа. На картине изображены цветущие каштаны вдоль сельской дороги. Это произведение относится к последнему периоду творчества художника.

В Овер-сюр-Уазе Ван Гог провел примерно два месяца, продолжая интенсивно работать над пейзажами и портретами. 29 июля 1890 года художник умер в возрасте 37 лет. Поэтому произведения этого периода особенно привлекают внимание коллекционеров и исследователей его творчества.

Более полувека картина находилась в частной коллекции

«Цветущие каштаны» стали главным лотом аукциона, на котором продавались 12 произведений из собрания аргентинских коллекционеров Карлоса Педро Блакье и Нелли Арриеты. Супруги собирали работы выдающихся художников, включая представителей импрессионизма и постимпрессионизма.

Картина Ван Гога находилась в их коллекции с 1975 года и на протяжении десятилетий практически не демонстрировалась широкой публике.

Перед аукционом Sotheby's организовал международную выставочную программу. Произведения коллекции были представлены в Лондоне, Париже, Тайбэе, Гонконге и Нью-Йорке. В общей сложности экспозиции посетили почти 30 тысяч человек.

Все 12 работ, предложенных на вечерних торгах, принесли около 412 млн долларов.

Продажу едва не отменили из-за событий нацистской эпохи

Незадолго до аукциона вокруг «Цветущих каштанов» возник спор о происхождении картины и обстоятельствах ее продажи в 1930-х годах, о чем писал BB.lv.

В 1909 году полотно приобрел известный немецкий издатель еврейского происхождения Самуэль Фишер, основатель издательства S. Fischer Verlag. После его смерти в 1934 году картина перешла наследникам. В 1936 году семья продала произведение, когда в Германии уже действовал нацистский режим.

Наследники Фишера заявили, что продажа могла быть вынужденной и связанной с преследованием евреев и экономическими потерями семьи при нацистах. Они потребовали пересмотреть обстоятельства сделки и выступили против проведения аукциона без урегулирования вопроса о правах на произведение.

Спор поставил под угрозу запланированную продажу картины, которую Sotheby's предварительно оценивал примерно в 180 млн долларов.

Договоренность достигли в последний момент

Лишь незадолго до торгов Sotheby's объявил, что наследники Самуэля и Хедвиг Фишер достигли соглашения с семьей Блакье-Арриета. Это позволило сохранить картину в программе аукциона.

Подробные условия договоренности публично не раскрывались.

Поэтому неизвестно, предусматривало ли соглашение выплату определенной суммы наследникам прежних владельцев и каким образом были урегулированы их претензии.

Тем не менее соглашение открыло путь к продаже, которая завершилась новым аукционным рекордом Ван Гога.

История «Цветущих каштанов» вновь привлекла внимание не только к огромным суммам, которые коллекционеры готовы платить за произведения знаменитых художников, но и к проблеме происхождения картин, переходивших от владельца к владельцу в годы нацистских преследований.