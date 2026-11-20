Новый сериал о Гарри Поттере, который готовит телеканал HBO, столкнулся с резкой критикой зрителей. Опубликованный в интернете фрагмент будущей экранизации вызвал множество негативных комментариев, а некоторые поклонники волшебной саги уже сравнили проект с дешевой подделкой.

Как сообщает Euronews, создатели сериала представили новую сцену, действие которой разворачивается в Большом зале школы чародейства и волшебства Хогвартс. В кадре появляются ученики, а также директор школы Альбус Дамблдор, роль которого исполняет американский актер Джон Литгоу.

Предполагалось, что видео подогреет интерес к предстоящей премьере. Однако реакция пользователей социальных сетей оказалась преимущественно негативной. Зрители раскритиковали атмосферу, визуальное оформление и актерскую игру.

Особенно популярным стало сравнение нового сериала с товарами китайской торговой площадки Temu, известной низкими ценами. Один из пользователей иронично заметил, что создатели потратили миллионы долларов на производство дешевой версии «Гарри Поттера».

Другие комментаторы назвали показанные кадры безжизненными и лишенными волшебства. Некоторые сравнили происходящее с комедийным скетчем, а не с масштабной экранизацией знаменитой книжной серии.

«Как представитель поколения миллениалов, который в детстве часами читал книги о Гарри Поттере, я чувствую себя оскорбленным», — написал один из поклонников.

Еще один зритель отметил, что новая версия выглядит слишком холодной и искусственной по сравнению с оригинальными фильмами, отличавшимися более теплой цветовой гаммой и особой сказочной атмосферой.

Впрочем, реакция аудитории оказалась неоднозначной. Как отмечает издание TheWrap, на YouTube нашлись и поклонники нового проекта. В частности, некоторые зрители положительно оценили диалог Дамблдора и профессора Макгонагалл, который позволяет подробнее раскрыть отношения между персонажами.

Это уже не первая волна критики в адрес сериала. Первый трейлер, опубликованный в марте, также вызвал разочарование у части поклонников. Многие до сих пор сомневаются в необходимости новой экранизации, учитывая популярность фильмов с Дэниелом Рэдклиффом.

Дополнительные споры вокруг проекта связаны с писательницей Джоан Роулинг и ее высказываниями о трансгендерных людях. Часть аудитории считает, что поддержка новой экранизации может восприниматься как поддержка позиции автора книг.

В новом сериале Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Роль профессора Минервы Макгонагалл досталась Джанет Мактир.

Несмотря на неоднозначную реакцию, HBO продолжает подготовку к выходу проекта. Премьера первого эпизода сериала «Гарри Поттер и философский камень» запланирована на 25 декабря 2026 года.