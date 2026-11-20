Австрийская хореограф и художница Флорентина Хольцингер вновь возглавила рейтинг самых влиятельных представителей современного искусства. Немецкий журнал Monopol второй раз присудил ей первое место в своем ежегодном списке Top 100.

Как сообщает Deutsche Welle, Хольцингер уже становилась лидером рейтинга в 2024 году. Тогда внимание к ней привлекла скандальная оперная постановка Sancta, вызвавшая бурные дискуссии из-за откровенных сцен и провокационного обращения с религиозными образами.

В 2026 году главным событием в карьере художницы стал проект Seaworld Venice, представленный в австрийском павильоне на Венецианской биеннале. Необычная инсталляция объединила танец, акробатику, экстремальные трюки и перформансы с участием обнаженных артистов.

Посетители могли наблюдать за выступлениями на гидроциклах, сложными акробатическими номерами и другими эпатажными действиями. Проект затрагивал темы изменения климата, положения женщин в обществе и кризисов современного мира.

Инсталляция вызвала огромный интерес публики. На протяжении всей биеннале перед австрийским павильоном выстраивались очереди, а творчество Хольцингер привлекло внимание ведущих международных изданий, включая The New York Times.

Редакция Monopol отметила, что австрийской художнице удалось выйти за пределы немецкоязычной культурной среды и стать одной из наиболее заметных фигур международного искусства. Ее работы сочетают физически сложные выступления, провокацию и социальную критику.

Вторую строчку рейтинга заняла ЮНЕСКО. Составители списка подчеркнули особую роль организации в сохранении культурного наследия на фоне вооруженных конфликтов, природных катастроф и климатических изменений.

Третье место досталось британской художнице Трейси Эмин, чьи произведения посвящены любви, смерти, утрате и человеческой уязвимости. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в этом году она представила свои работы на нескольких крупных выставках.

В двадцатку наиболее влиятельных представителей арт-сообщества также вошли дизайнер и меценат Миучча Прада, китайская художница Цао Фэй, руководитель Tate Modern Джессика Морган, швейцарский архитектор Петер Цумтор и американский художник Артур Джафа.

Ежегодный рейтинг Monopol объединяет не только художников, но и коллекционеров, музейных руководителей, галеристов и представителей культурных организаций, оказавших наибольшее влияние на развитие искусства.

Полный список ста самых влиятельных фигур арт-мира будет опубликован в декабрьском номере журнала Monopol, который выйдет 20 ноября.