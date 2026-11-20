В Лос-Анджелесе состоялась первая церемония вручения AI Music Awards — премии, учрежденной для авторов музыки, созданной с использованием искусственного интеллекта. Главным триумфатором вечера стала виртуальная певица Xania Monet, получившая сразу три престижные награды.

Как сообщает Reuters, церемония прошла 13 ноября и объединила создателей цифровых исполнителей, музыкальных продюсеров и специалистов по искусственному интеллекту. Организаторы мероприятия стремились показать, что за композициями, созданными нейросетями, по-прежнему стоят реальные люди и их творческие идеи.

Виртуальная R&B-исполнительница Xania Monet была признана артистом года. Кроме того, она получила награды за лучшую песню и лучший альбом. Особую известность ей принесла композиция How Was I Supposed to Know?, которая стала первым произведением ИИ-исполнителя, попавшим в один из радиочартов Billboard.

За цифровым образом певицы стоит американская поэтесса и автор песен Телиша «Никки» Джонс. По ее словам, тексты композиций она пишет самостоятельно, а искусственный интеллект использует для создания музыки и вокального исполнения.

Джонс убеждена, что ИИ-музыка постепенно станет привычной частью индустрии развлечений. Она считает, что новая технология уже прочно вошла в музыкальный мир и в ближайшее время никуда не исчезнет.

Организатором церемонии выступила Sonic Intelligence Academy — организация, занимающаяся разработкой музыкальных рейтингов и инструментов для определения композиций, созданных с помощью нейросетей. Победителей выбирали участники академии, работающие в сфере ИИ-музыки.

Во время награждения представители индустрии неоднократно подчеркивали, что использование искусственного интеллекта не исключает творческого участия человека. Для получения желаемого результата авторам нередко приходится часами экспериментировать с запросами, менять аранжировки и корректировать звучание.

Впрочем, появление отдельной премии для ИИ-исполнителей вызвало новые дискуссии о будущем музыкальной индустрии. Многие профессиональные музыканты опасаются, что массовое распространение нейросетей приведет к сокращению рабочих мест и уменьшению доходов певцов, композиторов, звукорежиссеров и продюсеров.

Еще одной серьезной проблемой остается защита авторских прав. Крупные звукозаписывающие компании уже подали судебные иски против разработчиков искусственного интеллекта, обвиняя их в использовании защищенных произведений для обучения нейросетей без разрешения правообладателей.

Сами создатели ИИ-музыки с такой критикой не согласны. Они утверждают, что новые технологии позволяют реализовать творческие замыслы людям, которые не обладают профессиональными навыками исполнения или музыкального производства.

Первая церемония AI Music Awards продемонстрировала, насколько быстро искусственный интеллект меняет музыкальный рынок. При этом вопрос о том, смогут ли виртуальные исполнители конкурировать с живыми артистами на равных, остается открытым.