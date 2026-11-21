Знаменитый кубик Рубика, покоривший миллионы людей по всему миру, снова будут производить в стране, где он был изобретен. В Венгрии запустили современную автоматизированную линию по выпуску одной из самых популярных головоломок в истории.

Новое предприятие открылось в венгерском городе Ясберень. В торжественной церемонии принял участие сам создатель культовой игрушки — 82-летний архитектор и изобретатель Эрнё Рубик.

Производство организовано с использованием современных роботизированных технологий. Специальные механические манипуляторы собирают головоломки и проверяют качество готовых изделий. Планируется, что ежегодно с конвейера будет сходить до миллиона кубиков Рубика.

История знаменитой головоломки началась в 1974 году в Будапеште. Тогда преподаватель архитектуры Эрнё Рубик искал способ наглядно объяснить студентам принципы трехмерного пространства. Для этого он сконструировал необычную модель из 27 деревянных кубиков, которые могли вращаться относительно друг друга.

Первоначально изобретение задумывалось исключительно как учебное пособие. Однако вскоре выяснилось, что созданная конструкция представляет собой увлекательную головоломку, решить которую не так-то просто.

В 1977 году Рубик получил венгерский патент, а сама игрушка появилась в продаже под названием «Магический куб». Мировую известность она приобрела в начале 1980-х годов, когда начались международные продажи.

Успех оказался ошеломляющим. По данным издания Kulturologia.ru, только с 1980 по 1983 год во всем мире было реализовано около 200 миллионов экземпляров головоломки.

Со временем кубик Рубика превратился в настоящий культурный феномен. Его собирают люди разных возрастов, а профессиональные соревнования по скоростной сборке — спидкубингу — привлекают участников со всего мира.

Сегодня существуют десятки разновидностей знаменитой головоломки, включая модели с разным количеством граней и элементов. Однако классический кубик с шестью разноцветными сторонами по-прежнему остается самым узнаваемым.

Возобновление производства в Венгрии спустя более 50 лет после появления изобретения стало символическим событием. Теперь знаменитая головоломка, родившаяся как учебный эксперимент, вновь будет сходить с конвейера на своей исторической родине.