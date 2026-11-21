В итальянском городе Прато состоялся необычный концерт, главными участниками которого стали знаменитый пианист Роберто Просседа и робот-музыкант ТеоТронико, способный играть на рояле с помощью 53 механических пальцев.

Выступление прошло 12 ноября и вновь заставило задуматься о том, способны ли современные технологии не только безупречно исполнять музыкальные произведения, но и передавать эмоции, которые вкладывает в музыку человек.

В начале концерта Просседа и его механический партнер поочередно исполняли произведения Фридерика Шопена, демонстрируя свои возможности. Затем музыкант и робот сыграли вместе в четыре руки.

В программу также вошли сочинения Моцарта и Римского-Корсакова. ТеоТронико удивил публику скоростью исполнения, точностью движений и безукоризненным соблюдением ритма.

Робота создал итальянский инженер Маттео Суцци еще в 2008 году. Устройство оснащено системой электромагнитов и компьютерным управлением, позволяющими нажимать клавиши настоящего акустического рояля. Благодаря 53 пальцам механический пианист способен исполнять сложнейшие аккорды и музыкальные пассажи, недоступные обычному человеку.

При этом ТеоТронико умеет не только играть. Благодаря интеграции с языковой моделью он может общаться с публикой и даже шутить во время выступления.

Однако Роберто Просседа убежден, что техническое совершенство еще не делает машину настоящим артистом. По его мнению, музыка — это не просто точное воспроизведение нот, а прежде всего чувства, переживания и индивидуальность исполнителя.

Именно эмоциональная составляющая, считает пианист, отличает живое выступление от механического исполнения, каким бы совершенным оно ни было.

Организаторы концерта не стремились выяснить, кто играет лучше — человек или робот. Необычный музыкальный эксперимент скорее продемонстрировал достижения технологий и одновременно напомнил о том, что виртуозная техника и способность тронуть слушателя — далеко не одно и то же.