С 23 по 30 ноября на билеты международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala на концерты 23 и 24 июля 2027 года будет действовать скидка 13%. Для получения скидки при покупке билетов необходимо ввести промокод LAIMA10.

Летом 2027 года Laima Rendezvous Jūrmala отметит свой десятый юбилейный сезон. С 2015 года фестиваль, основателем и художественным руководителем которого является Лайма Вайкуле, ежегодно собирает в концертном зале «Дзинтари» выдающихся артистов из разных стран мира, объединяя их на одной сцене.

За десять сезонов на сцене фестиваля выступали всемирно известные исполнители, среди которых Крис Норман, Марио Бионди, Кристине Ополайс, Сальвадор Собрал, Танита Тикарам, Нани Брегвадзе, Андрей Макаревич, Роберт Дэви, Нино Катамадзе, Би-2, Интарс Бусулис, Нормундс Рутулис, Янис Стибелис и многие другие.

Особенность Laima Rendezvous Jūrmala - живое музыкальное сопровождение оркестра Лаймы Вайкуле, неожиданные дуэты и выступления артистов разных стран и поколений. Именно это сочетание стало визитной карточкой фестиваля.

Laima Rendezvous Jūrmala давно вышел за пределы Латвии. Концерты фестиваля транслируются на международных телеканалах, а также доступны на цифровых платформах, благодаря чему фестиваль собирает широкую аудиторию по всему миру. В 2026 году общее количество просмотров выступлений и связанного с фестивалем контента в социальных сетях и на YouTube за фестивальную неделю и следующий месяц превысило 200 миллионов. Эти показатели подтверждают международный статус фестиваля, масштаб его аудитории и растущую узнаваемость за пределами Латвии.

Юбилейный сезон 2027 года станет особенным событием как для постоянных гостей фестиваля, так и для тех, кто только собирается познакомиться с Laima Rendezvous Jūrmala. Впереди много сюрпризов, ярких эмоций и незабываемых музыкальных встреч. Организаторы приглашают заранее позаботиться о билетах и воспользоваться специальным предложением к Чёрной пятнице.

Билеты доступны на официальном сайте фестиваля: https://www.laimafestival.lv

Период акции: с 23 по 30 ноября 2026 года.

Промокод LAIMA10 предоставляет скидку 13% на билеты на концерты 23 и 24 июля 2027 года.