Компания Disney представила новый трейлер анимационного фильма «Ледниковый период: Точка кипения» (Ice Age: Boiling Point). Зрителей вновь ждёт встреча с любимыми героями — мамонтом Мэнни, ленивцем Сидом, саблезубым тигром Диего и их друзьями. Премьера мультфильма запланирована на 5 февраля 2027 года.

На этот раз знаменитая компания отправится в опасное путешествие по неизведанным территориям Затерянного мира. Героям предстоит столкнуться с динозаврами, действующими вулканами и другими неожиданными испытаниями.

Судя по трейлеру, одним из главных приключений станет попытка доставить яйцо редкого доисторического существа к месту гнездования на вершине вулкана. Не обойдётся и без привычных комических ситуаций, в которые постоянно попадают персонажи.

В новом мультфильме появится и неутомимый Скрат, который по-прежнему одержим поисками желудей. Однако теперь компанию ему составит маленький Скрат, а также огромный доисторический соперник — Юрский Скрат.

К озвучиванию персонажей вернулись актёры, знакомые поклонникам франшизы. Мэнни вновь говорит голосом Рэя Романо, Сида озвучивает Джон Легуизамо, а Диего — Денис Лири. Квин Латифа снова исполнила роль Элли, а Саймон Пегг — ласки Бака.

Режиссёром шестой части стал Джон Донкин, ранее работавший над мультфильмом «Ледниковый период: Приключения Бака».

Напомним, первый «Ледниковый период» вышел на экраны в 2002 году и быстро завоевал популярность во всём мире. Его кассовые сборы составили более 383 миллионов долларов. Успех положил начало целой франшизе, включающей полнометражные мультфильмы, короткометражки, телевизионные проекты и видеоигры.

Предыдущая часть основной серии, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», появилась в кинотеатрах ещё в 2016 году. Таким образом, возвращение героев на большой экран состоится после более чем десятилетнего перерыва.

Новый фильм станет первым кинотеатральным продолжением франшизы после закрытия студии Blue Sky Studios, которая создала оригинальные мультфильмы. Теперь развитием знаменитой анимационной серии занимается Disney.