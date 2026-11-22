Авторитетный американский журнал Variety представил рейтинг 100 величайших кинозвезд за всю историю кинематографа. Первое место в списке заняла легендарная Мэрилин Монро, опередившая десятки знаменитых актеров, чьи имена давно стали символами мирового кино.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только актерское мастерство, но и харизму, популярность, влияние на культуру и способность артистов завораживать зрителей одним своим появлением на экране.

Вторую строчку занял Хамфри Богарт, прославившийся благодаря фильмам «Касабланка» и «Мальтийский сокол». Третье место досталось великому комику эпохи немого кино Чарли Чаплину.

В первую десятку также вошли Джек Николсон, Кэтрин Хепберн, Сидни Пуатье, Марлон Брандо, Том Круз, японский актер Тосиро Мифунэ и Барбра Стрейзанд.

Особое внимание привлекает присутствие Тома Круза, оказавшегося на восьмой позиции. Он стал единственным представителем современного поколения голливудских суперзвезд, которому удалось войти в десятку лидеров.

Среди других знаменитостей высокие места получили Клинт Иствуд, расположившийся на 11-й строчке, Кэри Грант — на 12-й, Джулия Робертс — на 13-й и Том Хэнкс — на 17-й. Дензел Вашингтон занял 20-е место, Мерил Стрип — 27-е, Брэд Питт — 29-е, а Леонардо Ди Каприо оказался на 38-й позиции.

Нашлось место в престижном списке и представителям молодого поколения. Роберт Паттинсон занял 83-ю строчку, Тимоти Шаламе — 86-ю, Эмма Стоун — 94-ю, а Зендея — 98-ю.

Примечательно, что в сотню лучших попал и знаменитый индийский актер Шахрух Хан. Звезда Болливуда расположился на 92-м месте, став единственным представителем индийского кинематографа в рейтинге.

Авторы списка подчеркнули, что понятие «кинозвезда» не ограничивается профессиональными наградами или коммерческими успехами фильмов. Настоящая звезда обладает особой притягательностью, благодаря которой зрители продолжают восхищаться ею даже спустя десятилетия.

Именно поэтому рейтинг объединил представителей разных эпох — от легенд немого кино до современных голливудских знаменитостей.

При этом выбор Мэрилин Монро в качестве главной кинозвезды всех времен выглядит символичным. Хотя актриса ушла из жизни более 60 лет назад, ее образ до сих пор остается одним из самых узнаваемых в мировой массовой культуре.