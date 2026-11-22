Американский художник Дэвид Гарибальди установил необычный мировой рекорд, создав изображение знаменитой Статуи Свободы всего за 43,5 секунды. Свое мастерство он продемонстрировал прямо на набережной Нью-Йорка, неподалеку от Бруклинского моста, перед собравшимися зрителями.

Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, достижение было приурочено ко Всемирному дню рекордов, который отмечался 19 ноября. Для художника из калифорнийского города Сакраменто это первый официальный мировой рекорд.

На глазах у публики Гарибальди стремительно наносил на холст широкие мазки зеленой и синей краски. Поначалу изображение напоминало абстрактную композицию, однако в финале художник перевернул полотно, и зрители увидели хорошо знакомый силуэт Статуи Свободы.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Майкл Эмприк, наблюдавший за процессом, отметил не только исключительную скорость работы художника, но и символичность выбранного места — одного из самых узнаваемых уголков Нью-Йорка.

Сам Гарибальди рассказал, что для успешного выступления ему потребовалась тщательная подготовка. Важно было правильно расположить краски, обеспечить устойчивость во время работы и заранее представить готовое изображение. Многолетние тренировки позволили ему довести координацию движений практически до автоматизма.

По словам художника, на этот раз он сознательно отказался от привычных элементов представления, чтобы полностью сосредоточиться на скорости рисования.

Дэвид Гарибальди занимается живописью более 20 лет. Широкую известность он получил в 2012 году, когда дошел до финала популярного американского телешоу America's Got Talent.

Его фирменный стиль — создание больших портретов за считанные минуты. Причем нередко художник рисует вверх ногами, а затем эффектно переворачивает картину, удивляя публику неожиданным результатом. Обычно такие выступления сопровождаются музыкой, танцами и общением со зрителями.

За годы карьеры Гарибальди сотрудничал с известными компаниями и организациями, включая NASA и Ferrari. Кроме того, он регулярно участвует в благотворительных мероприятиях, где его картины продаются на аукционах.

Особое место в его творчестве занимает проект People of Paint, посвященный историям обычных людей. Художник создает их портреты, превращая личные воспоминания и жизненный опыт в произведения искусства.

Весной 2027 года Гарибальди также планирует выпустить автобиографическую книгу PAINT Out Loud: Life Lessons from a Rebel Artist, в которой расскажет о своем пути от увлечения граффити до международного признания.

Художник признался, что в детстве с интересом рассматривал страницы Книги рекордов Гиннесса и мечтал когда-нибудь увидеть там собственное имя. Теперь эта мечта осуществилась.