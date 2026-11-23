Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняла участие в съемках документального фильма Heal («Исцеление»), посвященного ее борьбе с онкологическим заболеванием. Премьера картины состоится 30 ноября на американском телеканале NBC.

В основу фильма легло путешествие Кейт по трем самым высоким горным вершинам Шотландии, Англии и Уэльса. Восхождения, которые принцесса совершила в этом году, были организованы в поддержку благотворительного фонда The Royal Marsden Cancer Charity, помогающего онкологическим пациентам.

Во время путешествия Кейт сопровождала съемочная группа. Перед камерой принцесса откровенно рассказывала о пережитом заболевании и о том, как диагноз изменил ее отношение к жизни.

В документальной ленте также появятся члены королевской семьи и близкие Кейт. Среди них — ее младший брат Джеймс Миддлтон, супруг принц Уильям и трое их детей, которые встречают принцессу после возвращения из путешествия.

Режиссером картины стал Бенджи Джексон, а музыкальное сопровождение создал композитор Эрланд Купер.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон публично сообщила, что у нее диагностировали рак. В сентябре того же года принцесса объявила о завершении курса химиотерапии, а в январе 2025 года рассказала, что заболевание находится в стадии ремиссии.

Все доходы от распространения документального фильма планируется направить в благотворительный фонд The Royal Marsden Cancer Charity, который занимается поддержкой людей с онкологическими заболеваниями.