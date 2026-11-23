Над сценарием работают Сет Роген и Эван Голдберг совместно с Калкиным. По предварительной задумке, повзрослевший Кевин сам станет отцом. Однако теперь ловушки будет расставлять не он, а его собственный сын, который однажды не пустит отца домой.

Проект находится на ранней стадии разработки. Дата премьеры и окончательный сюжет пока не объявлены.

Оригинальный фильм «Один дома» вышел в 1990 году и стал мировой сенсацией. В 1992 году зрители увидели продолжение «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке». С тех пор Калкин к своей знаменитой роли в полнометражном кино не возвращался.