Голливудская актриса Дакота Джонсон готовится к работе над новой комедийной драмой «Расскажи мне всё» (Tell Me Everything). Звезда «Пятидесяти оттенков серого» не только исполнит главную роль, но и выступит продюсером картины.

Проект вызвал большой интерес в Голливуде ещё до начала съёмок. В борьбе за права на экранизацию победила кинокомпания Lionsgate, обойдя нескольких конкурентов.

Когда специалисты по отношениям сами нуждаются в помощи

В центре сюжета окажутся две женщины, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с семейными отношениями.

Героиня Дакоты Джонсон — циничная специалистка по бракоразводным процессам, которая давно перестала верить в любовь. Вторая героиня — популярный семейный психотерапевт, переживающая кризис в собственном браке.

Неожиданное знакомство заставит обеих пересмотреть свои взгляды на чувства, верность, семейные обязательства и личное счастье.

Не только актриса

Сценарий фильма написала Хелин Голд, которая также станет исполнительным продюсером проекта. Вместе с Джонсон над картиной будут работать Ро Доннелли и Саманта Раканелли.

Дакота Джонсон всё активнее развивает собственную продюсерскую карьеру. В 2019 году она стала соосновательницей компании TeaTime Pictures, выпустившей ряд заметных кинопроектов. Среди них — «Папуля», удостоенный приза зрительских симпатий кинофестиваля «Сандэнс», и «В порядке ли я?».

Дата премьеры новой комедийной драмы пока не объявлена.