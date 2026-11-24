В столице Литвы произошло удивительное открытие: возле обычного мусорного контейнера обнаружили картину известного литовского художника Римтаса Калпокаса «Коронация Миндаугаса», судьба которой оставалась загадкой с 1939 года.

О неожиданной находке рассказал генеральный директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас.

По его словам, полотно было оставлено возле мусорного контейнера на улице Бирутес в Вильнюсе. К счастью, двое прохожих обратили внимание на картину и решили не оставлять её на улице.

Они доставили находку в реставрационный центр имени Пранаса Гудинаса, где специалисты смогут оценить состояние произведения и определить, какие работы необходимы для его сохранения.

Картина с загадочной судьбой

Римтас Калпокас написал «Коронацию Миндаугаса» в 1939 году специально для литовского павильона Всемирной выставки в Нью-Йорке.

Полотно входило в экспозицию, посвящённую важнейшим событиям национальной истории. Художник изобразил коронацию Миндаугаса, состоявшуюся в 1253 году. Миндаугас вошёл в историю как первый и единственный коронованный король Литвы.

После завершения Всемирной выставки следы картины затерялись. На протяжении десятилетий искусствоведы не располагали достоверной информацией о том, где находится произведение и сохранилось ли оно вообще.

Теперь, спустя 87 лет, историческое полотно неожиданно обнаружилось на одной из улиц Вильнюса.

При каких обстоятельствах картина оказалась возле мусорного контейнера и где она хранилась всё это время, пока неизвестно.

Необычная находка стала напоминанием о том, что даже произведения искусства, считавшиеся давно утраченными, иногда возвращаются самым неожиданным образом.