На международном конкурсе World Cheese Awards — 2026 определили лучший сыр планеты. Главную награду получил французский конте, который выдерживали целых два года в необычном месте — подземных погребах бывшей военной крепости.

Престижное гастрономическое соревнование состоялось в испанском городе Кордова. За звание лучшего боролись 5330 сортов сыра из 45 стран. Их оценивали 270 экспертов, среди которых были профессиональные сыроделы, закупщики и специалисты гастрономической индустрии.

Победителем стал французский сыр Comté марки JuraFlore, произведённый компанией Fromageries Arnaud в горном регионе Юра на востоке Франции.

Секрет его вкуса заключается не только в традиционной рецептуре, но и в особых условиях созревания. На протяжении 24 месяцев сыр выдерживали в прохладных погребах крепости Фор-де-Рус, где поддерживается подходящий для этого микроклимат.

Жюри особенно впечатлили насыщенный сливочный вкус с пряными нотками, выраженный ореховый аромат и продолжительное послевкусие. Один из экспертов признался, что сыр буквально раскрывается во рту, постепенно демонстрируя новые вкусовые оттенки.

Интересно, что история производства конте насчитывает несколько столетий. Ещё в XIII веке жители французских деревень объединяли молоко, чтобы изготавливать большие сырные головки, которые могли долго храниться. Сегодня технология производства этого сыра строго контролируется, а его географическое происхождение защищено европейским законодательством.

Второе место на конкурсе занял французский овечий сыр Ossau-Iraty от производителя Agour, набравший 81 балл. Столько же получил швейцарский Le Gruyère AOP Réserve, который по результатам дополнительного подсчёта оказался на третьей позиции.

В число лучших также вошли сыры из Италии, Португалии и Испании.

Всего в финальный список попали 14 сыров из пяти европейских стран. При этом Франция сумела занять сразу два места в первой тройке, подтвердив свою репутацию одной из ведущих сыродельческих держав мира.