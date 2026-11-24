30 ноября 2026 года на сцене рижского ATTA Centre состоится сольный концерт автора-исполнителя, сценариста и продюсера Семёна Слепакова. Начало мероприятия запланировано на 20:00, для зрителей действует возрастное ограничение 18+. Выступление в столице Латвии пройдёт в рамках европейского тура артиста, который охватывает шесть городов: Барселону, Лондон, Дроэду, Вильнюс, Ригу и Аликанте. Рижский концерт станет предпоследним в гастрольном графике, который завершится 2 декабря выступлением в Испании.

В программе вечера запланирована премьера новых песен, ещё не опубликованных в интернете, известные сатирические композиции, давно разошедшиеся на цитаты, а также личные истории артиста. Программа построена на фирменном сочетании музыкального юмора, самоиронии и острых наблюдений за современной реальностью.

Семён Слепаков поэт, музыкант, сценарист и продюсер популярных комедийных проектов, чьи песни давно стали заметной частью русскоязычного культурного пространства. Выступления артиста традиционно вызывают высокий интерес у латвийской аудитории: в 2025 году он представил сольную программу в концертном зале «Дзинтари» в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, а в 2026 году вернулся на эту же сцену как артист гала-вечера фестиваля.

После начала полномасштабной войны России против Украины Семён Слепаков покинул РФ. В апреле 2023 года российский Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В августе 2026 года суд в РФ заочно приговорил артиста к 400 часам обязательных работ по уголовному делу о повторном нарушении законодательства об иноагентах, а в октябре апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Подробная информация о концерте и билеты доступны на официальном сайте артиста www.slepakov.com.