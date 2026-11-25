29-летний индийский художник Амар Кале попал в Книгу рекордов Гиннесса, создав самую большую в мире картину из специй. Площадь необычного произведения составила 175,82 квадратного метра — примерно две трети теннисного корта.

Для создания масштабной композиции художнику понадобилось около десяти часов, шесть килограммов куркумы и пять килограммов молотого перца чили. Работа была выполнена 27 января 2026 года в городе Дхарвад, расположенном в индийском штате Карнатака.

На картине изображены очертания штата и знаменитая каменная колесница из Хампи — одного из наиболее известных исторических памятников Индии.

Выбор необычных материалов не случаен. Карнатака славится своими специями, а желтый и красный цвета куркумы и перца чили традиционно ассоциируются с этим регионом. По словам художника, его произведение стало не просто попыткой установить мировой рекорд, но и своеобразным признанием в любви к родному краю, его культуре и историческому наследию.

Амар Кале — художник-самоучка. В 2018 году он оставил профессию инженера, чтобы полностью посвятить себя искусству.

Нынешнее достижение стало уже третьим рекордом Гиннесса в его творческой карьере. В 2021 году Кале сумел за одну минуту создать 98 отпечатков ладоней, хотя впоследствии этот результат был превзойден. В феврале 2026 года художник установил еще один рекорд, создав картину площадью 112,36 квадратного метра, держа кисть во рту.

После завершения работы гигантскую композицию из специй представили публике, а неиспользованные куркуму и перец художник раздал, чтобы продукты не пропали.