В столице Катара Дохе открылась первая в истории страны квадриеннале современного искусства Rubaiya Qatar. Международная выставка, организованная объединением Qatar Museums, продлится до 30 апреля 2027 года.

Мероприятие объединило более 120 художников почти из 50 стран мира. Особое внимание организаторы уделили творчеству представителей стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Главной темой первой квадриеннале стала вода как связующее звено между народами, государствами и культурами. В основу концепции легла история Морского шелкового пути, соединявшего различные регионы мира.

Экспозиция предлагает зрителям своеобразное путешествие от Персидского залива через Индийский океан и Бенгальский залив к северной части Тихого океана. Художники обращаются к проблемам экологии, миграции, международной торговли и сохранения исторической памяти.

Подготовка масштабного культурного события заняла четыре года. За это время многие участники успели поработать в творческих резиденциях Qatar Museums. Более 45 произведений были созданы специально для выставки.

Среди участников — София аль-Мария, Маджид аль-Ремейхи, Бани Абиди, Алия Фарид, Оскар Мурильо и Лоуренс Абу Хамдан.

Примечательно, что открытие квадриеннале приурочили к четвертой годовщине проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Как и мировое футбольное первенство, новый международный художественный форум будет проходить раз в четыре года.