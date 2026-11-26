Уже 28 ноября Юрмала превратится в сказочный город. Здесь стартует масштабный Фестиваль света, который продлится до 10 января 2027 года. Жителей и гостей курорта ждут впечатляющие видеопроекции, лазерные инсталляции, рождественские ярмарки, концерты и развлечения для всей семьи.

Самая высокая ёлка и рождественские рекорды

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 ноября в Майори. В 16:30 здесь зажгут главную городскую ёлку высотой 18 метров — самую высокую за всю историю Юрмалы.

Ещё одной достопримечательностью станет самая длинная в Латвии рождественская аллея. Улицы Йомас и Турайдас, а также сад Хорна украсят 217 небольших ёлочек, оформленных местными жителями, предпринимателями, общественными организациями и представителями творческих профессий.

В 15:30 на праздничной сцене выступят Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а в 17:00 — группа Bermudu divstūris. Детей ждут музыкальные представления, творческие занятия и другие развлечения.

Когда здания оживают

С наступлением темноты привычный облик курорта изменится. Стены культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала «Дзинтари» станут площадками для трёхмерных видеопроекций. Смотровую башню в Дзинтарском лесопарке украсит лазерная инсталляция.

Любоваться световыми композициями можно будет каждый вечер с 17:00 до 21:00.

В гости к рождественскому волшебнику

С 5 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке будет работать домик Деда Мороза. Маленькие посетители смогут познакомиться с его помощниками-гномами, принять участие в играх, мастер-классах и музыкальных представлениях.

По выходным рядом с домиком откроется праздничная ярмарка.

А с 12 декабря гостей лесопарка ждёт интерактивный сад света «Мечты». Его особенность заключается в том, что посетители смогут самостоятельно активировать необычные световые объекты, становясь участниками волшебного представления. Вход в сад будет платным.

Рождественское путешествие

Праздничное настроение будет сопровождать гостей курорта даже в дороге. С 28 ноября на городские маршруты выйдет специально украшенный автобус. Рождественское оформление получит и один из вагонов пассажирского поезда Vivi, курсирующего по юрмальскому направлению.

С 5 декабря по 10 января желающие смогут бесплатно посетить экскурсии по центру Юрмалы, познакомиться с историей курорта и его архитектурным наследием.

Кроме того, 19, 20 и 21 декабря Дед Мороз, Гринч и гном отправятся в путешествие по 16 микрорайонам Юрмалы — от Приедайне до Кемери. Детей ждут весёлые игры и сладкие подарки.

Праздничную программу дополнят рождественские концерты, выступления уличных музыкантов и ярмарки.

Подробная программа мероприятий опубликована на официальном сайте Юрмальского самоуправления.