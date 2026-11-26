Полотно знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского «Венеция ночью, Сан-Джорджо-Маджоре» продали на аукционе Sotheby’s за 1,4 млн долларов. Имя нового владельца произведения искусства не разглашается.

Картина имеет примечательную историю. В конце XIX века её приобрела в Санкт-Петербурге семья коллекционера из Эстонии. После большевистской революции, спасаясь от потрясений Гражданской войны, семья покинула Россию и вернулась в Эстонию, забрав с собой произведение искусства. С тех пор полотно оставалось в собственности семьи.

Айвазовский создал картину в 1862 году. На ней запечатлены ночная Венецианская лагуна, гондолы, парусные суда и остров Сан-Джорджо-Маджоре со знаменитой базиликой Святого Георгия.

Впервые художник посетил Венецию летом 1840 года. В то время на одном из островов Венецианской лагуны жил его брат Гавриил — монах и учёный. Итальянский город настолько впечатлил живописца, что на протяжении всей жизни он неоднократно возвращался к его изображению, используя сохранившиеся эскизы и собственные воспоминания. Уже в 1844 году, после возвращения в Россию, Айвазовский создал несколько венецианских пейзажей, в том числе с видом на остров Сан-Джорджо-Маджоре.

Первоначально специалисты Sotheby’s оценивали полотно размером 61,5 × 50,5 см в 500–700 тысяч фунтов стерлингов.

Согласно каталогу Sotheby’s, в 2018 году картина демонстрировалась широкой публике в Таллине на выставке Айвазовского «В поисках идеала» в Кадриоргском художественном музее.