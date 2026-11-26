В декабре на Netflix состоится премьера трогательной биографической драмы «Пекарня чудес» (Give Me Some Sugah). В основу фильма легла реальная история, которая могла бы показаться выдумкой голливудских сценаристов.

Судьбоносная встреча за прилавком

Главная героиня фильма — жительница Чикаго Ленор Линдси. Не получив долгожданного повышения на работе, женщина решает изменить свою жизнь и открыть собственную пекарню.

Однако именно это решение приводит к совершенно неожиданному повороту в её судьбе.

В 17 лет Ленор была вынуждена отдать новорождённого сына на усыновление. Спустя десятилетия мужчина по имени Вамарр Гантер стал завсегдатаем её заведения. Он регулярно заходил за выпечкой, даже не догадываясь, что обслуживает его родная мать.

Ленор, в свою очередь, понятия не имела, кем на самом деле является её постоянный покупатель.

Тайна раскрылась, когда в возрасте 35 лет Гантер узнал о своём усыновлении. Решив найти биологических родственников, он прошёл ДНК-тест. Результаты поисков привели его в ту самую пекарню.

Воссоединение изменило жизнь обоих. Когда у Ленор начались проблемы со здоровьем, сын помог матери сохранить и развивать её бизнес.

Кто сыграл главные роли

Образ Ленор Линдси на экране воплотила номинантка на премию «Оскар» Тараджи П. Хенсон. Роль её сына досталась американскому рэперу и актёру Joey Bada$$.

В картине также снялись Онжаню Эллис-Тейлор, Расселл Хорнсби и Алексис Лодер.

Продолжительность фильма составляет 1 час 36 минут. Премьера картины запланирована на 16 декабря 2026 года.

«Пекарня чудес» — история о семейных связях, втором шансе и удивительных совпадениях, которые порой оказываются невероятнее любого кинематографического вымысла.