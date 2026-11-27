В субботу, 28 ноября, на Агенскалнском рынке в Риге состоится праздник, посвящённый американскому Дню благодарения. Посетителей ждут дегустации традиционных блюд, выступление военного оркестра США, кулинарный мастер-класс и развлечения для детей. Организатором мероприятия выступает посольство США в Латвии. Праздник завершит программу Freedom 250, приуроченную к 250-летию американской независимости.

Пироги на любой вкус

Одним из центральных событий станет дегустация американских пирогов. Посетителям предложат выбрать лучшее угощение путём голосования.

Шеф-повар ресторана Hercogs Наурис Нуммурс поделится секретами приготовления блюд, которые принято подавать к праздничному столу в США. Приобрести угощения американской кухни можно будет и в торговых павильонах рынка.

Музыка, история и семейные развлечения

Перед гостями выступит оркестр Первой пехотной дивизии армии США. Желающие познакомиться с американской историей смогут посетить передвижную выставку об основателях Соединённых Штатов.

Для детей организуют творческие мастерские, а представители американских образовательных программ и общественных организаций познакомят посетителей со своей деятельностью.

День благодарения считается одним из главных семейных праздников в США. По традиции в этот день за одним столом собираются родственники и друзья, чтобы поблагодарить друг друга за поддержку, заботу и всё хорошее, что произошло за минувший год.