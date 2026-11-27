Легендарный голливудский режиссёр Стивен Спилберг решил обратиться к новому для себя жанру. Его следующим проектом станет вестерн «Сердце зимой» (The Heart in Winter), основанный на одноимённом романе ирландского писателя Кевина Барри. Главные роли в картине исполнят Киллиан Мерфи, Джесси Бакли и Марк Райлэнс. Сценарий напишет известный режиссёр Пол Томас Андерсон.

Любовь на Диком Западе

Действие фильма развернётся в конце XIX века на американском Западе. В центре повествования окажутся двое влюблённых беглецов, пытающихся обрести свободу и изменить свою судьбу. Однако на пути к счастью им предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями.

Спилберг признался, что давно мечтал снять вестерн. Возможность сотрудничества с Полом Томасом Андерсоном окончательно убедила его взяться за этот проект.

Работая над концепцией будущей картины, режиссёры пересмотрели несколько десятков классических вестернов на 35-миллиметровой киноплёнке.

Звёздный творческий союз

Для Киллиана Мерфи и Джесси Бакли эта картина станет первой совместной работой. По словам Спилберга, именно этих актёров он представил в образах главных героев сразу после знакомства с романом.

Особенным проект станет и для Пола Томаса Андерсона. Впервые в своей карьере обладатель «Оскара» за сценарий фильма «Битва за битвой» напишет полноценный сценарий для другого режиссёра.

Производством картины займётся Universal Pictures, а Спилберг и Андерсон выступят также в качестве продюсеров.

Съёмки планируется начать зимой 2027 года. Выход вестерна на большие экраны ожидается в 2028 году. Окончательное название фильма пока официально не утверждено.