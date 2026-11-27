Масштабная реставрация знаменитой Айя-Софии в Стамбуле позволила учёным заглянуть в скрытый на протяжении столетий подземный мир. Специалисты обнаружили девять тоннелей и шесть подземных помещений, некоторые из которых могут оказаться древнее самого собора. К настоящему времени реставраторы расчистили 420 метров подземных галерей, извлекая почти 3000 тонн земли и строительных завалов. Результаты исследований представил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, лично спустившийся в подземелья в сопровождении учёных.

Следы исчезнувших сооружений

Одну из наиболее значимых находок специалисты сделали в древней подземной погребальной камере. Раскопки на глубине полутора метров ниже ранее известного уровня пола позволили обнаружить остатки более ранних сооружений.

Нынешнее здание Айя-Софии было возведено в 532–537 годах при византийском императоре Юстиниане на месте более древних христианских храмов. Не исключено, что обнаруженные архитектурные элементы относятся к периоду их существования. Однако точный возраст находок ещё предстоит установить.

Загадочные тоннели и древний водопровод

Семь из девяти обнаруженных тоннелей уже полностью очищены. Протяжённость самого длинного из расчищенных участков составляет 180 метров. Археологи выясняют, мог ли он быть связан с древней римской дорогой Константинополя.

По мнению исследователей, часть подземной сети использовалась для водоснабжения и отвода дождевой воды. Причём по некоторым каналам вода течёт до сих пор.

Один из проходов ведёт в направлении знаменитой Цистерны Базилики — огромного подземного водохранилища византийской эпохи. Существует ли непосредственная связь между сооружениями, пока неизвестно.

Подземелья могут открыть для туристов

Одновременно с раскопками специалисты восстанавливают повреждённые своды, укрепляют кладку и устанавливают дополнительные металлические конструкции.

Турецкие власти рассматривают возможность создания нового экскурсионного маршрута по подземельям Айя-Софии. Кроме того, инженеры изучают перспективы использования древних галерей для улучшения вентиляции исторического здания.

Когда именно туристы смогут спуститься под один из самых знаменитых архитектурных памятников мира, пока не сообщается. Главными условиями остаются сохранность древних сооружений и безопасность посетителей.

Айя-София, история которой насчитывает почти полтора тысячелетия, продолжает преподносить исследователям открытия, позволяющие по-новому взглянуть на устройство древнего Константинополя.