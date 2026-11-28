Финальный трейлер фантастического блокбастера «Мстители: Судный день» за первые 24 часа после публикации собрал 563 миллиона просмотров. Этот результат стал рекордным для Disney и вторым в истории мировой киноиндустрии.

По данным исследовательской компании WaveMetrix, обойти «Мстителей» удалось лишь трейлеру фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», который за аналогичный период набрал 718,6 миллиона просмотров. Впоследствии картина стала главным кассовым хитом 2026 года.

Примечательно, что заключительный трейлер «Мстителей» оказался популярнее первого рекламного ролика, собравшего 503 миллиона просмотров за сутки. Обычно интерес аудитории к последующим трейлерам постепенно снижается, однако в данном случае произошло обратное.

Битва двух блокбастеров

Рекордные показатели рекламной кампании позволяют кинотеатрам рассчитывать на внушительные кассовые сборы в преддверии рождественских праздников. Благодаря таким масштабным проектам, как «Одиссея» и новый «Человек-паук», нынешний год уже стал самым успешным для кинопроката со времен пандемии.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря. В этот же день на большие экраны выйдет третья часть «Дюны». Таким образом, двум долгожданным блокбастерам предстоит побороться за внимание зрителей.

Последняя роль Патрика Стюарта

Особое значение новая картина приобретает в связи с уходом из жизни британского актера Патрика Стюарта, скончавшегося 28 октября в возрасте 86 лет.

В интервью Entertainment Weekly режиссер Энтони Руссо рассказал, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, актер до последнего дня съемок работал с полной самоотдачей, поддерживая коллег и всю съемочную группу.

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги также вспомнил, как в последний съемочный день Стюарт обратился к команде с трогательной прощальной речью. Тогда никто из присутствующих еще не знал, что эта роль станет последней в его карьере.

В настоящее время создатели картины обсуждают, каким образом почтить память артиста.

«Мстители: Судный день» станут девятым фильмом, в котором Стюарт предстанет в образе профессора Чарльза Ксавьера. Впервые актер сыграл этого персонажа в 2000 году в картине «Люди Икс». К культовой роли он возвращался на протяжении 26 лет.