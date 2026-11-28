В музеях Ватикана открылась необычная выставка «Столетие папамобилей», посвященная истории автомобилей римских понтификов. Посетители смогут проследить, как менялся транспорт глав католической церкви на протяжении целого столетия. Экспозиция разместилась в стеклянном павильоне Квадратного сада и будет доступна до 28 января 2027 года. В нее вошли восемь исторических моделей Mercedes-Benz, первый автомобиль Benz Patent-Motorwagen 1886 года выпуска и современный седан S-класса.

Лимузин с особым управлением

История сотрудничества Ватикана с немецким автопроизводителем началась в 1930 году, когда папе Пию XI подарили Mercedes-Benz Nürburg 460.

Интерьер автомобиля отличался особой роскошью: для отделки использовали шелковую парчу и ценные породы дерева. В распоряжении понтифика находился специальный пульт, с помощью которого он мог подавать водителю команды — изменить скорость, повернуть или вернуться в Ватикан.

При Иоанне XXIII конструкция папских автомобилей начала меняться. В 1960 году понтифик получил Mercedes 300 d Landaulet со съемными задними стеклами, позволявшими верующим лучше видеть главу католической церкви.

Ближе к народу

Следующий этап развития папского транспорта связан с Павлом VI. Именно он стал первым понтификом, совершавшим зарубежные поездки на самолете, и выступил за отказ от традиционных церемониальных носилок во время массовых встреч.

В 1965 году в распоряжении папы появился Mercedes 600 Pullman Landaulet с открытой задней частью кузова. Позднее на площади Святого Петра стали использовать автомобили, обеспечивавшие обзор понтифика со всех сторон.

При Иоанне Павле II папамобиль окончательно превратился в один из самых узнаваемых символов Ватикана. Любопытно, что в некоторых ранних моделях использовалось даже поворотное парикмахерское кресло, позволявшее понтифику легко разворачиваться к собравшимся.

Безопасность на первом месте

После покушения на Иоанна Павла II в мае 1981 года требования к безопасности папского транспорта существенно изменились. Особое внимание стали уделять бронированию и защитному остеклению.

В последующие десятилетия автопарк Ватикана пополнился моделями Mercedes S 500 Landaulet, ML 430 и ML 500. Инженеры стремились совместить надежную защиту пассажира с возможностью непосредственного общения с верующими.

По словам куратора исторических коллекций Ватиканских музеев Сандро Барбагалло, каждый представленный автомобиль отражает не только технические достижения своего времени, но и индивидуальность понтифика.

При этом главная задача папамобиля на протяжении десятилетий остается неизменной — сделать главу католической церкви ближе к людям.