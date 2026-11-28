На 61-й Венецианской биеннале современного искусства объявили имена обладателей наград. В этом году вместо традиционных «Золотых львов» были вручены призы зрительских симпатий. Победителями стали американский художник Ник Кейв и национальный павильон Индии.

Искусство переживания утраты

Ник Кейв представил серию бронзовых скульптур, посвященных скорби и преодолению душевной боли. В его произведениях человеческие силуэты переплетаются с растительными формами.

Одним из наиболее впечатляющих экспонатов стала почти восьмиметровая скульптура «Амальгама (Исток)», размещенная под открытым небом на территории Венецианского Арсенала.

Возвращение Индии

Индия приняла участие в биеннале впервые с 2019 года. Экспозиция объединила работы пяти художников из разных регионов страны, размышляющих о значении дома, памяти и утрате связи с родными местами.

Особое внимание привлекла инсталляция Сумакши Сингх, которая при помощи вышитых нитей воссоздала свой снесенный семейный дом в Нью-Дели.

Скандал не помешал успеху

Нынешняя биеннале проходила на фоне громкого скандала. Еще до открытия выставки, 30 апреля, международное жюри в полном составе подало в отставку. В знак солидарности многие художники отказались от участия в борьбе за награды.

Тем не менее выставка, завершившаяся 22 ноября, продемонстрировала впечатляющие результаты: ее посетили более 714 тысяч человек. Это второй показатель посещаемости за всю историю Венецианской биеннале.