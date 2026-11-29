В преддверии Рождества в рижской Малой гильдии уже пятый год подряд пройдет цикл концертов «Зимние воскресенья». Каждое воскресенье Адвента в Большом зале будут звучать джаз, классическая и современная латвийская музыка, аргентинское танго и народные мелодии. Четыре музыкальных вечера подарят слушателям возможность отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу приближающихся праздников.

29 ноября — от джаза до аргентинского танго

Откроет концертный цикл певец Даумантс Калниньш, который выступит вместе с пианистом Янисом Милтиньшем и гитаристом Рихардсом Гобой.

В программе прозвучат произведения латышских композиторов, известные джазовые мелодии, музыка из мюзиклов и сочинения Астора Пьяццоллы — аргентинского композитора, объединившего традиционное танго с элементами джаза и классики.

6 декабря — музыкальные цветы Георга Пелециса

Второй концерт будет посвящен творчеству латвийского композитора Георга Пелециса. На сцену выйдут вибрафонист Рейнис Томиньш, скрипачка Лива Томиня и струнный квартет NŌNA.

Публика услышит произведения из цикла «Dziedošie ziedi» («Поющие цветы»), а также несколько новых сочинений композитора.

13 декабря — поэзия в музыкальном обрамлении

Группа Jaunība представит композиции из альбома «Daži racionāli aspērumi», выпущенного в конце 2025 года. В основу музыкальных произведений легли тексты современных латвийских поэтов.

В составе коллектива выступят Агнесе Будовска, Паула Кронентале, Эдгарс Макенс, Клавс Лаулс, Александр Александров и Эмиль Дрейблатс.

20 декабря — акустическое путешествие по миру

Завершится цикл выступлением акустического трио, в состав которого входят гитарист и вокалист Рейнис Яунайс, виолончелистка Эрна Даугавите и исполнительница на кокле Зане Ласмане.

Музыканты объединят академические традиции, фольклорные мотивы и мелодии разных стран, предложив слушателям отправиться в необычное музыкальное путешествие.

Все концерты состоятся в Большом зале Малой гильдии. Начало — в 19:00.