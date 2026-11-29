На Netflix вышел польский сериал «Под наркозом» (The Numbing / Anesthesia), объединивший медицинскую драму и психологический триллер. Новинка может заинтересовать поклонников «Доктора Хауса» и «Анатомии Грей».

Спасая других, потерять себя

В центре сюжета — талантливый анестезиолог, ежедневно сталкивающийся с критическими ситуациями. Его профессионализм, хладнокровие и выдержка помогают спасать пациентов даже в самых сложных случаях.

Однако за внешним спокойствием врача скрывается глубокая психологическая травма. Пережитые события постепенно лишают его способности испытывать эмоции, превращая собственную жизнь в подобие бесконечной анестезии.

Все меняется, когда среди пациентов оказывается человек, связанный с прошлым главного героя. Врачу предстоит столкнуться с болезненными воспоминаниями и разобраться в мрачных тайнах клиники.

Не просто история о врачах

Создатели сериала сделали ставку не столько на медицинские подробности, сколько на психологическое напряжение. Особую тревогу вызывает состояние человека, который сохраняет сознание, но оказывается совершенно беспомощным.

Главный герой далек от образа идеального врача. Его замкнутость, цинизм и эмоциональная холодность заставляют вспомнить знаменитого доктора Хауса.

Каждый эпизод раскрывает новые обстоятельства происходящего, постепенно превращая больничную драму в детективную историю.

Где посмотреть сериал

По информации издания, премьера первого сезона «Под наркозом» состоялась на Netflix 4 ноября 2026 года. Он состоит из восьми эпизодов продолжительностью от 45 до 53 минут.

Сериал подойдет любителям напряженных психологических триллеров, неоднозначных персонажей и историй, в которых профессиональные испытания тесно переплетаются с личными драмами.