Осенью важно поддерживать здоровье кишечника, так как микробиота напрямую влияет на работу иммунной системы, утверждает гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Осенью Белоусов призвал жителей регулярно есть ферментированные продукты: квашеную капусту, кефир, йогурт, мисо, кимчи, а также ферментированные овощные и фруктовые закуски. «Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы», — объяснил врач.

Также, по его словам, квашеная капуста богата витамином C и антиоксидантами, йогурт и кефир — кальцием, белком и пробиотиками. Мисо и кимчи содержат полезные микроорганизмы, восстанавливающие баланс кишечной флоры после приема антибиотиков или перенесенной простуды.

Врач подчеркнул, что при ежедневном употреблении пользу здоровью принесет даже небольшая порция ферментированных продуктов, например, 100–150 граммов квашеной капусты или стакан кефира. «Включение ферментированных продуктов в осенний рацион поможет снизить риск инфекций, улучшить работу пищеварительной системы и поддерживать когнитивные функции в этот непростой период», — подытожил Белоусов.