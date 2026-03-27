Врач назвала четыре категории продуктов для здоровья сердца

Lifenews
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала четыре категории продуктов для здоровья сердца
ФОТО: Unsplash

Кардиолог Соловьева посоветовала чаще есть зелень и овощи для здоровья сердца.

Кардиолог Наталья Соловьева назвала четыре категории продуктов, которые полезны для здоровья сердца.

В первую очередь она посоветовала ради здоровья сердца чаще есть овощи и зелень. Регулярное употребление салата, петрушки, укропа, шпината, щавеля, брокколи, цветной капусты, кабачков и тыквы помогает нормализовать давление и борется с воспалительными процессами, объяснила кардиолог.

Второй группой полезных для сердца и сосудов продуктов Соловьева назвала рыбу холодных морей, которая содержит омега-3 жирные кислоты: скумбрию, лосось, сардины и сельдь. А в число растительных источников омега-3 врач включила авокадо и оливковое масло.

Врач добавила, что для сердца также полезны богатые клетчаткой цельнозерновые крупы и бобовые. По ее словам, растворимые пищевые волокна помогают связывать и выводить из организма холестерин.

Не менее важно регулярно есть ягоды и фрукты, заверила кардиолог. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают поддерживать в норме артериальное давление, сохраняют эластичность сосудов, а значит, защищают от прогрессирования атеросклероза.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что высокие показатели на тонометре в кабинете врача далеко не всегда являются признаком гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений.

#питание #сердце #кардиология #клетчатка #здоровье #гипертония #ягоды #фрукты
