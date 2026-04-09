Тайный визит к опальному принцу: Кто из Виндзоров навестил Эндрю? 0 52

Lifenews
Дата публикации: 09.04.2026
Изображение к статье: Тайный визит к опальному принцу: Кто из Виндзоров навестил Эндрю?

В разгар скандалов и изоляции опальный принц Эндрю получил неожиданную поддержку: один из Виндзоров совершил тайный визит, чтобы обсудить непростую ситуацию.

Спустя полтора месяца после его ареста и последующего уединения, принц Эдвард стал первым из Виндзоров, кто осмелился навестить принца Эндрю, скрывающегося от публики в Норфолке. Об этой встрече сообщает издание Daily Mail.

Этот визит состоялся на фоне довольно пикантного скандала. Принц Эндрю, выселенный из Виндзорского дворца, временно обосновался в Вуд-Фарме – месте, которое принц Эдвард и его супруга Софи традиционно бронируют для своих пасхальных каникул. Поскольку Эндрю не спешит покидать обжитое место, Эдварду и Софи пришлось арендовать скромный туристический коттедж на территории поместья, что, безусловно, нарушило их привычные планы.

Издание утверждает, что Эдвард не просто так оказался рядом. Он воспользовался возможностью для "тихого разговора" с братом, чтобы обсудить все грани непростой ситуации, в которой оказался Эндрю. Это стало первым семейным визитом к опальному принцу с момента его фактического изгнания из общественной жизни.

Скандал вокруг принца Эндрю

Стоит напомнить, что принц Эндрю оказался в эпицентре громкого скандала, связанного с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. 19 февраля 2026 года, в свой 66-й день рождения, он был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. С тех пор он ведёт затворнический образ жизни в Сандрингеме, всеми силами избегая публичности. Король Карл III ранее высказался по поводу этой ситуации, заявив: "Закон должен быть соблюдён".

Страдания дочерей принца

Ситуация вокруг принца Эндрю тяжело отразилась и на его дочерях от брака с Сарой Фергюсон – принцессах Беатрис и Евгении. Инсайдеры сообщают, что Беатрис "постоянно плачет и чувствует себя изолированной", тяжело переживая падение своего отца. Её супруг, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци, чей бизнес страдает от связи с опальной королевской семьей, старается максимально оградить жену от общения с родителями. Более того, по решению королевской семьи, принцесс лишили возможности появляться на публике вместе с другими Виндзорами, что стало для них настоящим ударом.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Фото: WPA Pool, edomapellimozzi, princesseugenie/Instagram

