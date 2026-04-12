Голливудский актёр Бен Аффлек, которому 53 года, совершил по-настоящему широкий жест: он полностью передал своей бывшей супруге Дженнифер Лопес собственную долю в их роскошном поместье в Беверли-Хиллз, оцениваемом в невероятные 60 миллионов долларов. По информации издания TMZ, это был не просто очередной акт продажи, а именно безвозмездный подарок. Этот грандиозный особняк, расположенный в одном из самых престижных уголков Лос-Анджелеса, пара приобрела в мае 2023 года за 60,85 миллиона долларов. Внутри поместья находятся 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж, способный вместить 12 автомобилей, личный лифт, а также обширный спортивный комплекс, включающий баскетбольную площадку, современный тренажёрный зал, боксёрский ринг и великолепный бассейн. После объявления о разводе дом был выставлен на продажу, но, несмотря на значительное снижение цены с 68 до 52 миллионов долларов, покупатель так и не нашёлся. Существует предположение, что столь великодушный поступок Аффлека был призван окончательно завершить долгую и запутанную историю их отношений, поставив в ней жирную точку.

Вспоминая путь Дженнифер и Бена

Стоит напомнить, что роман Бена Аффлека и 56-летней Дженнифер Лопес зародился ещё в далёком 2002 году, однако тогда за три дня до запланированной свадьбы пара неожиданно отменила торжество. Звёзды, к огромной радости поклонников, воссоединились в 2021 году, почти двадцать лет спустя после несостоявшейся первой церемонии. В июле 2022 года они скромно поженились в Лас-Вегасе, а затем устроили грандиозное празднество в Джорджии. Однако вскоре после бракосочетания внимательные пользователи сети начали замечать, что Аффлек, казалось, не выглядел по-настоящему счастливым рядом со своей супругой. В 2024 году эти тревожные слухи, увы, подтвердились: 20 августа, прямо в день годовщины их свадьбы, Лопес подала на развод. Окончательное оформление развода произошло в начале 2025 года. Поговаривают, что одной из ключевых причин расставания стала страстная любовь Дженнифер к публичности и нежелание Бена выставлять свою личную жизнь напоказ.

Новая глава в жизни Дженнифер

В настоящее время Дженнифер активно фокусируется на себе и с энтузиазмом открывает новую главу своей жизни, хотя порой и предаётся воспоминаниям о бывшем муже. До романа с Аффлеком она уже трижды выходила замуж, а от брака с Марком Энтони у неё подрастают очаровательные близнецы — Эмма и Макс. Совсем недавно актриса с теплотой поздравила их с 18-летием, поделившись с поклонниками редкими и трогательными семейными снимками.