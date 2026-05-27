Поклонники обеспокоены новым фото Сильвестра Сталлоне

Дата публикации: 27.05.2026
Изображение к статье: Поклонники обеспокоены новым фото Сильвестра Сталлоне

79-летний Сильвестр Сталлоне встревожил поклонников после публикации семейного снимка в честь 29-й годовщины свадьбы с Дженнифер Флавин. На фото актер сидит с тростью, и пользователи сети сразу начали обсуждать его состояние здоровья.

Источники из окружения звезды отмечают, что внешний вид Сталлоне объясняется возрастом, многочисленными травмами и последствиями многолетних съемок в боевиках.

Американский актер Сильвестр Сталлоне вызвал беспокойство у поклонников после появления нового фото, сделанного во время празднования 29-й годовщины свадьбы с женой Дженнифер Флавин. Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

На снимке 79-летняя звезда Голливуда сидит в кресле и опирается на трость.

Рядом с ним находится его жена, которая держит бокал шампанского. Фото быстро разошлось по сети и стало поводом для активных обсуждений состояния здоровья актера.

Праздничный кадр, который должен был подчеркнуть семейную идиллию, вместо этого вызвал волну тревоги среди фанатов.

Пользователи сети обратили внимание на заметную слабость актера, который ранее всегда ассоциировался с ролями сильных и выносливых персонажей.

Несмотря на волну тревожных комментариев, официальной информации о серьезных проблемах со здоровьем Сильвестра Сталлоне не появлялось. В окружении актера отмечают, что изменения во внешности связаны с возрастом и последствиями многолетних съемок в боевиках, где звезде нередко приходилось получать травмы и выполнять сложные трюки.

Автор - Светлана Тихомирова
