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30-летняя супермодель Кендалл Дженнер: отдых на Гавайях и новые слухи о романе 0 39

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звезда со счастливыми работниками общепита.

Знаменитость предпочитает не афишировать свои личные отношения.

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди вновь привлекли интерес прессы и публики после совместного появления в Японии. Знаменитостей заметили во время ужина в одном из популярных ресторанов Токио. Их выход состоялся через несколько недель после отдыха на Гавайях. Тогда совместные снимки пары также активно обсуждали в СМИ и социальных сетях.

Фотографии пары опубликовал ресторан Udon Shin на своей странице в Instagram. На снимках Дженнер и Элорди позируют вместе с сотрудниками заведения после ужина. Кроме того, представители ресторана поблагодарили гостей за визит и поделились кадрами с подписчиками.

Во время посещения ресторана модель и актер были одеты в похожие черные футболки. На одном из фото они сидят за столом с блюдами японской лапши. Также внимание пользователей привлек снимок, на котором Элорди наклонился к плечу Дженнер. При этом оба улыбались в объектив камеры.

Позже в социальных сетях ресторана появилась еще одна фотография с участием знаменитости. На ней Кендалл Дженнер позирует рядом с одним из посетителей заведения. Кроме того, публикацию сопроводили коротким комментарием с вопросом о том, как прошла встреча.

Ранее, в конце мая, Дженнер и Элорди заметили во время прогулки в Монтесито, штат Калифорния. По данным СМИ, они проводили время в компании друзей. Среди них были Джастин и Хейли Бибер. При этом сообщалось, что компания старалась не привлекать лишнего внимания окружающих.

По информации источников издания People, знаменитости предпочитают не афишировать отношения. Более того, они стараются проводить время вдали от публичности. Собеседники издания утверждают, что пара не хочет делать личную жизнь предметом широкого обсуждения.

До поездки в Японию Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди отдыхали на Гавайях. Тогда папарацци сфотографировали их на пляже. В результате эти кадры стали новым поводом для обсуждения возможного романа между звездой реалити-шоу и актером.

Несмотря на многочисленные совместные появления, официально ни Дженнер, ни Элорди слухи о романтических отношениях не комментируют. Однако ранее их также видели вместе на музыкальном фестивале Coachella. Кроме того, знаменитости посещали мероприятия, связанные с церемонией вручения премии «Оскар».

Ранее Кендалл Дженнер связывали отношения с рэпером Bad Bunny и баскетболистом Девином Букером. В свою очередь, Джейкоб Элорди встречался с Оливией Джейд, Кайей Гербер и Зендаей. Поэтому интерес к возможному роману знаменитостей продолжает оставаться высоким.

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#СМИ #шоу-бизнес #социальные сети #знаменитости
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