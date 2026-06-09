Старение долгое время считалось неизбежным процессом, который невозможно контролировать. Однако современные исследования показывают: скорость биологического старения зависит не только от наследственности, но и от множества факторов, на которые человек способен влиять. Ученые уже выявили ключевые гены долголетия и механизмы, которые помогают организму дольше сохранять молодость.

Старение — сложный биологический процесс, в котором переплетаются генетические особенности, образ жизни и влияние окружающей среды. За последние десятилетия генетика совершила настоящий прорыв: ученые не только обнаружили гены, связанные с долгожительством, но и выяснили, какие механизмы определяют скорость биологического старения.

По словам врача-терапевта Марины Степковской, сегодня исследователи все чаще рассматривают старение не как неизбежный приговор, а как процесс, на который можно воздействовать.

Теломеры — биологические часы организма

На концах хромосом находятся особые защитные структуры — теломеры. Их основная задача заключается в защите ДНК от повреждений во время деления клеток.

С возрастом теломеры постепенно укорачиваются. Когда их длина достигает критического уровня, клетка теряет способность делиться и обновляться. Этот процесс называют клеточным старением или сенесценцией, и он считается одним из ключевых механизмов возрастных изменений.

Длина теломер частично определяется наследственностью. Люди, у которых они сокращаются медленнее, чаще становятся долгожителями.

При этом фермент теломераза, способный восстанавливать теломеры, активен лишь в некоторых типах клеток. Его чрезмерная активность может увеличивать риск развития опухолей.

Именно поэтому длина теломер сегодня считается одним из самых изученных маркеров биологического возраста.

Какие гены связаны с долголетием

Исследования людей, проживших более 90 и даже 100 лет, позволили выделить несколько генов, которые чаще встречаются у долгожителей.

Среди них:

• FOXO3 — участвует в регуляции обмена веществ, иммунной системы и защиты клеток от стресса;

• APOE2 — связан со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и деменции;

• SIRT1 и SIRT6 — принадлежат к семейству сиртуинов и участвуют в восстановлении ДНК, контроле воспаления и энергетическом обмене;

• гены системы IGF1 — регулируют гормон роста и обмен веществ. Более низкая активность этих механизмов в ряде исследований была связана с увеличением продолжительности жизни.

Однако ученые подчеркивают: единственного «гена бессмертия» не существует. Продолжительность жизни зависит от работы множества генов и их взаимодействия с окружающей средой.

Почему так важен ремонт ДНК

Каждый день в клетках организма возникают сотни тысяч повреждений ДНК.

От того, насколько эффективно организм способен устранять эти ошибки, зависит скорость накопления мутаций и темпы старения.

В этом процессе участвуют специальные системы восстановления ДНК, включая гены BRCA1 и BRCA2, ферменты PARP и другие механизмы клеточной защиты.

По словам специалистов, нарушения в работе этих систем приводят к ускоренному старению и повышают риск возрастных заболеваний. Напротив, у многих долгожителей системы восстановления ДНК работают более эффективно.

Роль митохондрий в долголетии

Еще одним важным фактором являются митохондрии — энергетические станции клетки.

Они имеют собственную ДНК, которая особенно уязвима для повреждений. С возрастом количество мутаций в митохондриальной ДНК увеличивается, что приводит к снижению энергетических ресурсов клеток и усилению окислительного стресса.

У некоторых долгожителей обнаружены генетические варианты, обеспечивающие более эффективную работу митохондрий и меньшую выработку свободных радикалов.

Что важнее — наследственность или образ жизни

Современные исследования показывают, что генетика определяет примерно 20–30% продолжительности жизни человека.

Оставшиеся 70–80% зависят от образа жизни и внешних факторов.

К ним относятся:

• рацион питания;

• регулярная физическая активность;

• полноценный сон;

• уровень стресса;

• отказ от курения;

• умеренное отношение к алкоголю;

• активное общение и социальные связи.

Именно эти факторы позволяют максимально реализовать генетический потенциал организма.

Главное открытие XXI века

Еще несколько десятилетий назад считалось, что старение полностью запрограммировано природой. Сегодня ученые все чаще говорят о том, что этот процесс значительно более гибкий, чем предполагалось ранее.

Исследования показывают: скорость старения может меняться под влиянием привычек, образа жизни и достижений современной медицины.

Поэтому ДНК определяет лишь исходные условия, а то, насколько быстро будет стареть организм, во многом зависит от самого человека.

Главный вывод современных исследований заключается в том, что старение перестало восприниматься как полностью неконтролируемый процесс. Хотя ученые пока далеки от создания рецепта бессмертия, они уже понимают, какие механизмы помогают сохранять здоровье и продлевать активную жизнь. Генетика задает стартовые возможности, но именно ежедневные привычки способны существенно повлиять на то, насколько долго и качественно человек будет жить.